Журналисты испанского издания km77 испытали новый электрический седан BMW i5, которому бросили вызов традиционным «лосиным тестом». В рамках заездов машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и вернуться обратно в свою полосу. Немецкому электромобилю удалось выполнить этот манёвр на скорости в 73 километра в час, что не разочаровало экспертов, пусть в нормативный показатель уложиться и не удалось.

На журналистском тесте оказался базовый вариант седана i5 eDrive40, оснащённый 340-сильным мотором на задней оси — соответственно, с задним приводом. Обут тестовый BMW в 21-дюймовые шины Continental EcoContact 6Q.

Преодолеть зачётное упражнение на скорости 77 километров в час модели не удалось. Удержаться в коридоре из конусов в «лосином тесте» немецкой модели удалось лишь на 73 километрах в час. И это даже медленнее куда более крупного BMW XM, показавшего 74 километра в час.

Эксперты подчеркнули, что BMW i5 сочетает в себе очень точные реакции, которые могут даже превосходить ожидания среднестатистического водителя. При этом ходовая часть имеет отточенные настройки, а ассистенты имеют оптимальные установки — электроника не вмешивается до последнего, позволяя человеку за рулём контролировать ситуацию.