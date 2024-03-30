Москвичам назвали дату для замены резины на автомобиле

Жителям Москвы и других городов на севере Центрального федерального округа (ЦФО) желательно задуматься о замене зимней резины на автомобилях ближе к концу апреля. Такую дату в интервью «Газете.Ru» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, некоторым жителям ЦФО можно менять резину уже сейчас — например, жителям Воронежа. Однако в городах, расположенных ближе к северу, нужное для этого время еще не наступило. Шувалов посоветовал отложить смену покрышек до 20-х чисел апреля, так как в начале месяца ожидается пасмурная погода.

«В связи с этим я рекомендую автомобилистам, которые проживают севернее Воронежа, отложить смену покрышек. Это в том числе касается москвичей, а также граждан, выезжающих на машине из южных городов по направлению к северным», — сообщил синоптик.

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