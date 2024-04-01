Bentley показала сборку спорткара вековой давности

Британский автопроизводитель силами придворного тюнинг-ателье Mulliner взялось за выпуск Bentley 6½ Litre Speed Six Continuation Series — первого за 93 года спорткара классической гаммы, который возродили для дюжины обеспеченных клиентов, пожелавших получить копию прославленного автомобиля эпохи 1930-х годов, созданного с нуля в наше время, но в полном соответствии с технологиями начала прошлого века. В качестве прототипов марка задействовала два оригинальных Speed Six.

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При создании шасси Speed Six Continuation Series компания Portobello Engineering в Мэтлоке точно следовала оригинальным чертежам. Для их воплощения было создано более 20 тонн оснастки для прессования стали S355J2 толщиной 5 миллиметров, которая впоследствии стала опорами и поперечинами шасси Speed Six. Этот процесс исследований и разработок занял более шести месяцев. Готовое шасси собирается с использованием болтов BSF, которые использовались в мастерских Bentley в Криклвуде.

В Ладлоу ясеневая рама для кузова Speed Six изготавливается вручную с использованием традиционных инструментов и технологий кузовостроения специалистами Lomax Coachbuilders. После того, как рама объединяется с шасси Speed Six в мастерских Mulliner, команда обтянет ее примерно 25 метрами ткани Rexine, соответствующей эпохе, чтобы создать открытый кузов в стиле оригинальной работы Weymann.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Компания Vintage Headlamp Restoration International из Шеффилда делает точную копию фар Speed Six, а фирма Vintage Car Radiator является единственной компанией в мире, производящей все 28 различных типов радиаторов довоенной конструкции. Они делают сердцевину радиатора Speed Six, цельный корпус радиатора из мельхиора с зеркальной полировкой и топливный бак ручной работы из стали и меди.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

В сотрудничестве с Tom Dark Engineering чертежи были преобразованы в 3D-модели более 600 отдельных деталей для нового двигателя гоночной спецификации объемом 6,5 литра. Испытания на стенде показали, что двигатели серии Continuation развивают мощность 205 лошадиных сил. Сборка каждого клиентского Bentley 6½ Litre Speed Six Continuation Series, 12 экземпляров которого давно проданы, а их покупатели уже выбрали спецификацию оформления для своих автомобилей, займёт десять месяцев.