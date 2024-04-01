В 2024 году угонщики переключились на машины в возрасте

В первом квартале этого года количество угонов снизилось в 3 раза. При этом угонщики не брезгуют автомобиля в возрасте. По данным Страхового Дома ВСК, чаще всего угоняли BMW. То есть машины, которые официально на рынке уже не присутствуют. Возможно, угоняют их на запчасти.

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Итак, по итогам 1 квартала число угонов в России сократилось. Самый заметный прирост преступлений был зафиксирован в Воронежской области - в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В столичном регионе число угонов, напротив, сократилось - с 75% от общего числа происшествий до 50%. Также в 2024 году сокращение числа угонов было зафиксировано в Санкт-Петербурге - в 2 раза.

По данным компании, в 2024 году изменился и топ наиболее угоняемых авто. Если ранее этот рейтинг возглавляли Hyundai (31%) и Kia (18%), то в 2024 году лидерами стали Hyundai и BMW - по 30% на каждую из марок.

Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали BMW X5 и Hyundai Santa Fe. Не менее 50% угонов пришлось на автомобили из корпоративных автопарков.

Средний размер выплаты в связи с угоном авто в 1 квартале вырос в 1,8 раза - до 4,9 миллиона рублей. Самая крупная компенсация - 6,7 миллиона рублей - была выплачена жителю Вологды, чье авто (BMW X5) похитили в Воронеже.