Грузовик Kenworth 853 помог эвакуировать повреждённый самолёт из пустыни

Эта история началась в 1953 году, когда в Ирак вылетел самолет голландской авиакомпании KLM с 66 людьми на борту, включая пассажиров и экипаж.

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В какой-то момент во время полета, когда он уже находился над арабскими странами, видимость ухудшилась, и пилот не смог приземлиться ни в одном аэропорте страны.

В какой-то момент у самолета закончилось топливо, и он совершил вынужденную посадку в пустыне Саудовской Аравии, примерно в 43 км от ближайшего города. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Самый большой ущерб получил самолет, у которого были повреждены винты и закрылки. Это означало, что взлететь самостоятельно он уже не мог.

Пассажиры были оперативно эвакуированы при помощи армии и флота, которые доставили их в убежища и больницы.

Однако спасение самолета оказалось несколько более сложной задачей. Эту миссию выполнил Кен Вебстер — американец, работавший в Aramco (Арабско-американская нефтяная компания), который использовал для этого могучий тягач Kenworth 853.

Kenworth 853 был спроектирован специально для строительства Трансарабского трубопровода в 1940-х годах, имел длину 7,9 метра и ширину 3,65 метра и оснащался бензиновым двигателем Hall Scott мощностью 318 л.с.

Он имел полный привод и мог работать при температуре до 60 ºC, благодаря двум радиаторам, а два его топливных бака вмещали более 1100 литров. Его считали царем пустыни!

За операцией по спасению самолета следили местные власти и авиакомпания. Самолет подняли тремя кранами и поместили на специальный трейлер.

Грузовик с самолетом проехал 43,5 км между местом приземления и аэропортом Дахрана. Из них около 11 км пролегали по бездорожью пустыни, а остальная часть маршрута — по асфальтированным дорогам.

Вся операция прошла успешно и привлекла большое внимание СМИ и местных жителей.

Усилия людей, занимающихся этой перевозкой, были высоко оценены: официальная благодарность и слова признательности были получены не только от авиакомпании, но и от компании Kenworth.

Представитель Douglas Aircraft Company заявил, что «их компания произвела сотни таких самолетов, но ни один из них раньше не перевозился грузовиками».