Автомобили 11 марок подешевели в России: скидки доходят до сотни тысяч рублей

В марте на российском авторынке упали цены на 11 брендов. Дилеры снизили их стоимость для того, чтобы распродать "прошлогодние" автомобили. Скидки при этом доходили до более, чем 700 тысяч рублей. "Автоновости дня" подсчитали, сколько сегодня стоят подешевевшие авто.

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Лидер по падению цен - "Москвич". У бренда значительно подешевели две модели 2023 года выпуска: кроссовер "Москвич 3" (на 490 тысяч рублей) и седан "Москвич 6" (от 630 до 712 тысяч).

На втором месте - бренд Evolute, который предоставил прямую скидку от 76 тысяч до 330 тысяч рублей на пять моделей - электроседан i-Pro, электрокроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky и гибридный семиместный кроссовер i-Space.

У АвтоВАЗа, как отмечает издание, динамика цен оказалась разнонаправленной. Новая комплектация 2024 модельного года Lada Niva Bronto подорожала на 3% (39 тысяч рублей), а "свежая" версия Lada Niva Travel в комплектации KHL подешевела на 13 тысяч.

Также выросла цена на комплектации 2024 года у седана и лифтбека Lada Granta - прибавка составила 11-66 тысяч рублей.

Китайский бренд Changan объявил о "дополнительной выгоде" (от 20 тысяч до 100 тысяч рублей) и снизил цены на кроссоверы CS35Plus New и Uni-T, седаны Lamore и EADOPlus. Две модели - кроссовер CS35Plus New и седан Lamore - подешевели дважды, в общей сложности на 50 тысяч рублей.

Компактный кроссовер FAW Bestune T77 подешевел благодаря прямой скидке: автопроизводитель увеличил ее еще на 50 тысяч рублей: теперь она составляет 350 тысяч.

Изменилась цена у "прошлогоднего" внедорожника Tank 500 - комплектации Adventure подешевела на 700 тысяч рублей.

Стали доступнее прошлогодние версии седана Emgrand и обновленного кроссовера Coolray от Geely: "специальная выгода" на них выросла на 75-110 тысяч рублей.

У бренда JAC кроссовер JS6 в зависимости от комплектации и подорожал, и подешевел одновременно.

Chery ввела новую программу "Специальное предложение", представляющую собой единовременную выгоду на покупку автомобиля. Дисконт составил от 100 до 300 тысяч рублей у восьми моделей. Отдельно бренд увеличил скидку на 125-295 тысяч рублей для кроссоверов Tiggo 7 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Рестайлинговая версия компактного Tiggo 4 Pro -Tiggo 4 Pro 18 Years Edition - получила две новые комплектации, которые снизили минимальную стоимость автомобиля на 300 тысяч рублей.

А версия полноприводного Tiggo 7 Pro Max - Comfort AWD - удешевила кроссовер на 110 тысяч рублей.

Кроссоверы X70 Plus и X90 Plus от Jetour в версиях 2023 года получили прямую выгоду - 300 тысяч рублей.

Средняя и топовая версии компактного BAIC X35 2024 модельного года подешевели на 10 и 20 тысяч рублей соответственно.

Ранее "РГ" написала, что новые "Москвичи" и дальше будут продавать по беспрецедентным скидкам.