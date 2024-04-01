Два китайских производителя планируют увеличить запас хода до 2 000 км

Гибридная система DM-i от BYD и система Thor от Geely смогут обеспечить запас хода до 2000 километров при полной зарядке и полном баке топлива. Об этом сообщили представители компаний, не зависимо друг от друга — производители параллельно занимаются разработкой новых систем, которые могут произвести революцию в сегменте гибридных автомобилей.

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Председатель совета директоров BYD Ван Чуаньфу заявил, что технология BYD пятого поколения DM-i будет запущена в мае, а расход топлива снизится до 2,9 литра на 100 километров. DM означает «двойной режим» — так BYD называет свою гибридную технологию, которая впервые появилась в модели F3-DM в 2008 году. Первым автомобилем, получившим новую революционную технологию, станет BYD Qin L. Сейчас лучшим показателем расхода топлива для этого автомобиля является 3,8 л/100 км.

Следующее поколение системы Thor PHEV от Geely будет представлено в этом году и получит аналогичные возможностями с запасом хода 2000 км и расходом топлива менее 3 литров на 100 км. Ключевым фактором, который позволит системе Thor достичь низкого расхода топлива, станет новый двигатель с тепловой эффективностью 46%.

В актуальной системе Thor 8848 тепловая эффективность бензинового двигателя составляет 44,26%. Модель Galaxy L6 расходует 4,55 л/100 км, обеспечивая максимальный комбинированный запас хода в 1370 км по китайской системе испытаний CLTC. Новая система Thor PHEV дебютирует в конце этого года на новой модели Geely Galaxy.