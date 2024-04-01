Cyan Racing показала превращение старого Volvo в современный рестомод

Шведское ателье Cyan Racing, сделавшее себе имя на успехах в туринговых гонках, несколько лет назад вышло на рынок рестомодов. Специалисты берут купе Volvo P1800 1964 года и путём масштабных доработок превращают его в рестомод Volvo P1800 Cyan, который визуально очень похож на своего прародителя, но технически находится на несколько шагов впереди исходной модели. А сейчас шведы подробно показали все основные шаги превращения олдтаймера в рестомод.

В коротком анимационном ролике показано, как преображается стандартный автомобиль. Всё начинается с усиления кузова и ходовой части, за которыми следуют новые кузовные панели, интеграция каркаса безопасности и установка интерьера с повышенным уровнем роскоши и комфорта.

Технические доработки подразумевают новую алюминиевую подвеску с поперечными рычагами сзади вместо неразрезного моста, турбомотор на основе блока от гоночного Volvo S60 TC1, 5-ступенчатую механическую коробку передач Holinger, углепластиковый карданный вал и дифференциал повышенного трения.

По словам Cyan Racing, постройка одного рестомода занимает от года до полутора лет, но в анимированном ролике переделка автомобиля растягивается всего на несколько десятков секунд.