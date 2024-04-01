На продажу выставили гоночный симулятор, построенный в кузове настоящего Ferrari 458

Допустим, вы всегда хотели Ferrari 458 , но у вас нет лишних 250 000 долларов на покупку суперкара. Можно отказаться от мечты, построить более дешёвую реплику или купить полноразмерный симулятор Ferrari 458 для вашего дома!

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Один такой симулятор сейчас продаётся в Великобритании. Он был создан компанией Chartwell — официальной кузовостроительной мастерской, одобренной Ferrari.

Внутри вы видите сразу два рулевых колеса, которые позволяют сразу двум игрокам соревноваться друг с другом, или же вы можете выбрать лево- или правостороннее расположение рулевого колеса по вашему желанию.

В неподвижном состоянии автомобиль стоит на металлической платформе, и его можно поднимать и опускать на колесиках для перемещения.

Стандртное рулевое колесо заменено на пару игровых контроллеров Thrustmaster TS-PC Ferrari премиум-класса , улучшающее ощущения от системы за счет обратной связи.

Трехпедальная установка Fanatec Clubsport может вибрировать, имитируя настоящий автомобиль, динамики Butt Kicker добавляют реалистичные звуки двигателя и переключения передач, а движение воздуха внутри салона создает ощущение скорости.

Ковшеобразные сиденья от Sparco на базе Next Level Racing Motion Platform V3 оснащены красными ремнями безопасности: всё сделано на высочайшем уровне.

В основе железа лежат две материнские платы Sporting MSI X470 Gaming Plus, работающие вместе с двумя видеокартами GeForce RTX 2080 и процессорами AMD 7 2700X.

В симуляторе используется программное обеспечение iRacing, а это означает, что Ferrari можно заменить на другой виртуальный автомобиль.

На данный момент цена автосимулятора составляет около 13 000 долларов или около 1,2 млн рублей. Осталось найти место, куда его поставить в московской однушке.