Россиянам рассказали о существенных минусах дополнительной шумоизоляции автомобиля

Некачественно сделанная дополнительная шумоизоляция автомобиля может привести к коррозии кузова. Об этом в интервью радио Sputnik заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Некачественно сделанная шумоизоляция может привести к возникновению коррозии. Дело в том, что липкие клеевые слои, которые гасят вибрацию, наклеиваются непосредственно на металл. Если, например, в дверях не прикатать эту изоляцию достаточно хорошо специальным роликом, а наклеить ее абы как, то под ней могут возникнуть полости, в которых будет скапливаться конденсат. Это быстро приведет к коррозии металла», – сказал Антон Шапарин.

По его словам, коррозию также может вызвать шумоизоляция из поролона, так как она накапливает влагу. Также дополнительная шумоизоляция может увеличить вес машины до 100 кг. Это приведет к увеличению тормозного пути.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что после замены масла в двигателе может появиться неприятный стук.

Первая причина — в двигатель залито масла меньше или больше положенного. Вторая причина — грязный фильтр масляного насоса. Третья — стук может указывать на то, что мотору и фильтрам после замены масла требуется время для достижения последней точки смазки, но это обычно недолго, несколько минут. Четвертая — в машине может быть неисправен масляный насос. И пятая причина стука в двигателе — использование низкокачественного масла и фильтра.

Ранее стало известно, можно ли заливать масло под брендом сетевых магазинов.