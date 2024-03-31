Эксперт заявил о возвращении европейских автомобилей в Россию

Автомобили западных брендов скоро могут вернуться в Россию. Их возвращение произойдет через Китай. Такое мнение в беседе с «Комсомольской правдой» высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По мнению эксперта, автомобили могут вернуться транзитом через Китай.

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На днях на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, где ранее выпускались автомобили марок Peugeot, Citroen и Mitsubishi, было запущено производство кроссоверов Citroen C5 Aircross. Изначально модель предназначалась для китайского рынка. В Калуге автомобили собирают из китайских машинокомплектов. Реализацией проекта занимается российская компания «Автомобильные технологии».