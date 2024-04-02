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Эксперты ВСК провели анализ и заявили о росте угонов автомобилей Hyundai и BMW

Количество угонов автомобилей в России за первый квартал 2024 года снизилось в три раза. Угонщики стали выбирать уже не новые автомобили, ушедших с российского рынка марок. По данным экспертов страхового дома ВСК чаще всего в первом квартале 2024 года угоняли автомобили BMW. Официально эти автомобили уже не присутствуют на российском рынке, но их могут угонять, чтобы потом разобрать на запчасти.

Эксперты ВСК провели анализ и заявили о росте угонов автомобилей Hyundai и BMW
© Wikimedia Commons

По данным ВСК, в 2023 году лидерами по угонам стали автомобили марок BMW и Hyundai. Что касается конкретных моделей, то самыми угоняемыми стали BMW X5 и Hyundai Santa Fe.

Автоэксперт
BMW X5
Hyundai Santa Fe
Hyundai
BMW
ВСК
Hyundai