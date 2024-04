История Dodge Charger: от концепта 1963 года до новейшего электромобиля

Адаптируйся или умри. Именно так Dodge поступил с Charger, превратив его в автомобиль без V8, но зато с возможностью получить полностью электрическую трансмиссию.

Это радикальный сдвиг для автомобиля, характер которого связан с культурой маслкаров и мощных V8. Но взгляните на историю Charger, и станет ясно, что в прошлом модель неоднократно менялась, переходя от большого роскошного купе V8 к переднеприводному варианту с двигателем мощностью 84 л.с.

Концепт Dodge Charger 1963 года

Первый Dodge Charger, похожий на Dodge Polara, который только что переехал тяжёлый грузовик, был представлен в виде концепта осенью 1963 года.

Элвуд Энгельс и его команда дизайнеров отказались от бамперов и добавили магниевые колеса Halibrand, чтобы подчеркнуть динамичность концепта.

Легендарный 426 Hemi от Chrysler еще не существовал, поэтому место под капотом занял 426 Wedge V8. Он выдавал 400 л.с. Единственный экземпляр был продан на аукционе RM Sotheby\'s в 2011 году за 715 000 долларов (~66 млн рублей).

1966-67 Dodge Charger

Предварительно представленный в 1965 году в виде концепт-кара Charger II, первый серийный Charger представлял собой спортивный фастбэк на платформе так называемого семейства Chrysler B-body.

Передняя часть выделялась слепой решеткой радиатора с электроприводом, а в салоне была массивная консоль (убранная с 67-го года), которая разделяла передние и задние сиденья.

Под капотом находились различные варианты V8 рабочим объемом от 5,2 до 7 литров (у топового Hemi).

Интересный факт о первом Charger заключается в том, что это был также первый американский автомобиль, оснащенный задним спойлером. Эта опция пришла из мира NASCAR из-за омологационных требований.

1968-70 Dodge Charger

Самый известный из всех Charger сменил тяжелую на вид форму фастбэка предыдущего автомобиля на изящные обводы купе, что имело огромный успех у покупателей: продажи подскочили в шесть раз.

Модельный ряд снова возглавил Hemi мощностью 425 л.с., хотя в первый год этого поколения можно было даже купить Charger с вяленькой атмосферной «шестеркой» мощностью 145 л.с.

В 1969 году Dodge омологировал ограниченную серию Charger 500 с изменёнными носовой и хвостовой частями, а позже появился Charger Daytona с огромным антикрылом.

1971-74 Dodge Charger

Очередное поколение появилось как раз в тот момент, когда золотой век маслкаров начал угасать, а меньший по размеру Challenger (выпущенный в 1970 году) составил Charger внутреннюю конкуренцию.

Двигатели первого года выпуска были такими же, как и у модели предыдущего поколения, и включали 426 Hemi мощностью 425 л.с. и 440 Six-Pack с тройным карбюратором мощностью 390 л.с., но в следующем году они оба исчезли.

Не то чтобы покупателей это волновало. Им понравился дизайн, а также роскошные опции в салоне, которые начали появляться во всех моделях компании.

1975-78 Dodge Charger

Следующий Charger был ни чем иным, как Chrysler Cordoba: он превратился в роскошное купе в стиле Thunderbird и мало что мог предложить любителям скорости, хотя, по правде говоря, то же самое сделали и многие другие автопроизводители в 1975 году.

Был пакет отделки Daytona, и вы могли получить 6,6-литровый V8 мощностью 225 л.с. с двойным выхлопом, но, подчеркивая отсутствие у него скоростного потенциала, команды NASCAR использовали модель предыдущего поколения на протяжении ещё трёх лет.

1982-87 Dodge Charger

Спустя четыре года забвения название Charger вернулось, но это почти все, что было общего у автомобиля 1982 года со своими предками с двигателем V8.

Charger теперь представлял собой переднеприводное купе вроде VW Scirocco и даже не был самостоятельной моделью, а лишь пакетом для Dodge Omni 024. Модернизация включала обвес и графику, а также 2.2-литровый мотор мощностью 84 л.с. вместо 1,7-литрового двигателя VW мощностью 70 л.с. у 024.

Однако дела пошли лучше. Вся модельная линейка была переименована в Charger в 1983 году, в том же году дилеры Dodge начали продавать версии Shelby.

Те ранние Shelby имели доработанный 2.2-литровый мотор, а в 1985 году появилась ​​​​турбо-версия мощностью 146 л.с. Самый мощный вариант 1000 GLHS (Goes Like Hell Some More) 1987 года, построенный на заводе Shelby, и вовсе выдавал 175 л.с.

Концепт Dodge Charger R/T 1999 года

В 1999 году Charger вернулся в форме потрясающего четырехдверного купе, которое стало развитием дизайна модели 1968-70 годов.

К сожалению, Charger R/T был всего лишь концептом , и ни его стиль (за исключением четырехдверных моделей), ни работающий на природном газе 4,7-литровый V8 мощностью 325 л.с. на серийной модели 2006 года не появились.

Но, по крайней мере, Dodge показал, что у него есть желание вернуть Charger в нужное русло.

2006-10 Dodge Charger

В 2006 году, впервые почти за 30 лет, стало возможно купить заднеприводный Charger (полный привод был опцией). И хотя базовые автомобили поставлялись с 2,7- и 3,5-литровыми моторами V6, V8 был доступен в качестве опции.

Самыми популярными из всех были варианты SRT8 и Super Bee с ретро-стайлингом, чьи 6,1-литровые двигатели Hemi V8 мощностью 425 л.с. разгоняли их до 96 км/ч всего за 5 секунд.

2011-23 Dodge Charger

Если в 2006–2010 годах речь шла о возрождении духа Charger 1960-х годов в линейке Dodge, то 2012 год был призван вернуть легендарный стиль. Модернизированный кузов получил дверные ниши, как у автомобилей 68-70 годов, и задние фонари во всю ширину, как у моделей 69-70 годов.

Производительность была улучшена по всем направлениям, но после фейслифтинга 2015 года она стала совершенно безумной, когда дебютировал Hellcat с мотором мощностью 707 лошадиных сил. И Dodge на этом не остановился. Charger SRT Hellcat Redeye 2021 года с широким обвесом выдавал уже 797 л.с.

2025 Dodge Charger Daytona

Как сохранить значок, которому почти 70 лет, актуальным в 2025 году и в будущем? В Dodge считают, что это происходит за счет отказа от V8 и впервые в ее истории внедрения электропривода в линейку Charger.

Это смелый шаг, и он понравится не всем фанатам, но хорошая новость заключается в том, что скорость и мощность по-прежнему лежит в основе модельного ряда. Также впервые в истории появился выбор между двух- и четырехдверным кузовом.

Рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane доступен в версиях мощностью 420 и 550 л.с., а в будущем могут появиться гораздо более мощные варианты.

Электромобили Charger Daytona изначально имеют мощность 496 или 670 л.с., причем более мощный из них разгоняется до 96 км/ч за 3,3 секунды. Через год обещают появление варианта Banshee.