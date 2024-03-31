Новый кросс-хэтч Kia K4: официальные фотографии

После презентации одноимённого седана корейская марка поделилась снимками пятидверного аналога и подтвердила: в США будут предлагать оба типа кузова. Новый Kia K4 станет «глобальной» моделью и заменит на ключевых рынках среднеразмерные K3/Cerato/Forte. Позиционирование поменялось: если предшественник заигрывал с хот-хэтчами, то новая модель скорее кросс-хэтч с ярко выраженными защитными вставками.

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Дизайн пятидверной Kia K4 показали на примере топ-версии GT-Line со «спортивными» бамперами и низкопрофильными колёсами, но даже у такого хэтчбека пороги, колёсные арки и нижняя часть обвеса закрыты пластиком. Впрочем, солидный передний свес, глянцевые декоративные элементы и небольшой клиренс намекают: новинка создана для хороших дорог.

© Kia

© Kia

© Kia

Подробностей нет, но скорее всего пятидверка окажется унифицирована с седаном и по салону, и по технике. В таком случае самые простые Kia K4 получат 2,0-литровый «атмосферник», вариатор и полузависимую заднюю подвеску, а топ-комплектации станут доступны с турбомотором 1.6, 8-ступенчатым автоматом и многорычажной задней подвеской.

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Ожидается, что хэтчбек Kia K4 поступит в продажу после седана с задержкой несколько месяцев. Это значит, что на североамериканском рынке обе модели появятся до конца года. А вот в Южной Корее наверняка будет своя моторная гамма, причём продажи на родине марки могут начаться даже раньше, чем в США.

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