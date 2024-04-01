Авторы YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой с участием итальянского кроссовера Lamborghini Urus Performante в его актуальной версии, соперником которого стал необычный по современным меркам автомобиль — электрический кроссовер Lotus Eletre R, который формально относится к прославленной британской марке, хотя и является теперь в чистом виде творением китайского автопрома. Это и сделало дуэль особенно интересной.

Lamborghini Urus Performante под капотом имеет 4,0-литровый бензиновый турбированный V8 на 666 лошадиных сил и 850 Нм. Двигатель агрегатирован с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Масса итальянского кроссовера составляет 2150 килограммов, так что модель предсказуемо легче конкурента.

Lotus Eletre R весит 2640 килограммов, поскольку электромобиль имеет достаточно тяжёлый тяговый аккумулятор. Модель оснащена двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод, которые имеют 905 лошадиных сил мощности и 985 Нм крутящего момента. Так что как минимум по техническим характеристикам электрокроссовер выглядит предпочтительнее своего бензинового визави.