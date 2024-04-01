BMW продала более 2,5 миллионов кроссоверов X3 за 20 лет

BMW X3 поступил в продажу в конце 2003 года, компания только сейчас празднует 20-летие роскошного кроссовера. Вероятно, это связано с тем, что во всем мире модель E83 появилась в конце 2004 года.

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Это был огромный коммерческий успех, ведь за три поколения было продано более 2,5 миллионов экземпляров. X3 войдет в историю как первая модель компании с системой xDrive, хотя полноприводные автомобили были и до него.

Представленный в сентябре 2003 года на Франкфуртском автосалоне, E83 в основном производился в Граце, Австрия, на заводе Magna Steyr. Х3 также выпускали на других заводах в Таиланде, Египте и России, и его продажи составили более 600 000 единиц до второй половины 2010 года, потом производство прекратилось.

Второе поколение X3 F25 производилось на заводе BMW в Спартанбурге (Южная Каролина), а также на других заводах по всему миру, в том числе в Индии и Таиланде. Он оказался еще более популярным, поскольку со второй половины 2010 года до середины 2017 года объем поставок превысил 700 000 автомобилей.

Нынешний X3 G01 уже собрал 1,2 миллиона продаж, но в ближайшие месяцы он будет снят с производства. BMW выпускает этот шикарный внедорожник на нескольких заводах по всему миру, в том числе в США, Южной Африке, Китае, Бразилии и других странах. Третье поколение также породило первую в истории электрическую версию iX3, собираемую исключительно в Китае.

Кроме того, G01 — это первый X3, получивший отделку M. Ожидается, что производство G01 завершится в июле, а модель четвертого поколения (G45) сойдет с конвейера в августе. Полностью электрический вариант (NA5) готовится к выпуску во второй половине 2025 года, но он перейдет с платформы CLAR на специальную платформу Neue Klasse. Источник: BMW