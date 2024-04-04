Изучаем нюансы платформы BMW FAAR

BMW - бренд, известен своими заднеприводными автомобилями с выдающимися характеристиками. Однако, на протяжении последних десятилетий мы наблюдаем эволюцию автомобилестроения.

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Меняются платформы, лежащие в основе моделей BMW. Платформа Frontantriebsarchitektur (FAAR) стала последним шагом в этой эволюции, опираясь на UKL (Unter Klasse), у которой две производные: UKL1 и UKL2. Платформа UKL ознаменовала собой значительный сдвиг для BMW, когда она была представлена в 2014 году.

Это был первый случай, когда компания отважилась на переднеприводную архитектуру, расширив свой портфель за счет компактных автомобилей, которые могли бы заинтересовать другой сегмент рынка.

Платформа UKL легла в основу нескольких моделей BMW и MINI, включая BMW X1 и весь модельный ряд MINI, предлагая гибкость и эффективность при меньших габаритах. Модели UKL1 • F56 Mini Hatch • F55 Мини Хэтч 5-дверный • F57 Mini Convertible В 2017 году BMW сделала еще один шаг вперед, создав платформу UKL2 / FAAR.

Эта новая архитектура - не просто обновление, это комплексная реконструкция, направленная на облегчение и адаптацию, особенно к электрическим силовым агрегатам. Платформа FAAR дебютировала в обновленных версиях хэтчбека 1-Series, 2-Series Active Tourer, а также внедорожников X1 и X2. Кроме того, на ней были представлены новые модели семейства BMW, такие как 2 Series Gran Coupe и электрический внедорожник iX1. UKL1 преобразована в UKL2: • F52 BMW 1 серии Седан • F40 BMW 1 серии хэтчбек • F44 BMW 2 серии Gran Coupe • F45 BMW 2 Series Active Tourer • F46 BMW 2 серии Gran Tourer • U06 BMW 2 серии Active Tourer • U11 BMW X1 • F39 BMW X2 • U10 BMW X2 • F60 MINI Countryman • U25 MINI Countryman • F54 MINI Clubman

Преимущества FAAR Одно из самых значительных преимуществ платформы FAAR - ее гибкость. Она была разработана с учетом множества конфигураций силовых агрегатов, от традиционных двигателей внутреннего сгорания до гибридных систем и полностью электрических установок. Благодаря такому модульному подходу BMW сможет удовлетворить различные требования рынка и нормативной базы без необходимости создания отдельных платформ для каждого типа силовых агрегатов.

Архитектура FAAR также свидетельствует о стремлении BMW к электрификации. По мере того, как автомобильная промышленность переходит к устойчивой мобильности, возможность беспрепятственной интеграции электрических силовых агрегатов в существующие производственные линии автомобилей приобретает решающее значение. Платформа FAAR разработана с учетом этого будущего, позволяя встраивать электродвигатели и аккумуляторные блоки, поэтому неудивительно, что на этой платформе появится еще много моделей.

Грядущие F70 1 Series и F74 2 Series Gran Coupe - лишь две из них. Ограничения Существует некоторая неопределенность относительно будущего FAAR после 2033 года. Ограничения платформы по размещению более емких батарей для электромобилей с большим радиусом действия могут заставить BMW искать другие варианты для таких автомобилей, поскольку отрасль переходит к электрификации.

Разумеется, это означает, что архитектура Neue Klasse должна прийти и в компактный класс. NCAR может вмещать различные инженерные пакеты с одним, двумя, тремя и даже четырьмя электромоторами. F70 1 Series и F74 2 Series Gran Coupe останутся в производстве до конца 2033 года. Учитывая, что марка MINI полностью перейдет на электромобили в 2030 году, необходимость в дополнительной платформе может быть ограничена. Так что будущее для нынешних продуктов BMW на базе FAAR, безусловно, выглядит электрифицированным.