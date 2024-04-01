Автоэксперт не рекомендует менять шины на летние до 10 апреля

Водителям в Москве стоит подождать со сменой зимней резины на летнюю до 10 апреля, потому что в городе еще может пройти снегопад, который парализует движение на дорогах. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал замруководителя издательского дома «Новости автобизнеса» Михаил Калинин.

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Помимо этого, в ночь на субботу, 6 апреля, температура воздуха в столице станет отрицательной. Менять резину, по словам эксперта, нужно тогда, когда среднесуточная температура установится на отметке выше +5°C.

«И долгосрочный прогноз надо смотреть, чтобы понимать. Сегодня только 1 апреля, погода может измениться в любой момент, на моей памяти в апреле было несколько достаточно мощных снегопадов, которые буквально парализовали движение в городе. Стандартно где-то в десятых числах апреля [надо менять резину]. Пока не надо переобуваться, раз в ночь на субботу по прогнозу -1°C», — сказал Калинин.

Столичный департамент транспорта со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова до этого сообщал, что московским автомобилистам следует сменить зимние покрышки на летние.