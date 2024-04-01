Автоэксперт прогнозирует подорожание иномарок из ЕАЭС на 10-20%

На фоне изменений правил ввоза новых и подержанных иномарок в Россию из стран ЕАЭС, их стоимость может увеличиться на 10-20%. Напомним, с 1 апреля в составе утилизационного сбора этих автомобилей будут учитываться все недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости машин. Как уточняет РИА Новости, ранее при растаможке машин, ввезенных из стран ЕАЭС (в частности, из Киргизии), иногда указывалась заниженная стоимость. Благодаря этому в России они стоили дешевле, чем у официальных дилеров.

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Автоэксперт Владимир Виноградов рассказал, что теперь все машины, растаможенные в странах ЕАЭС, будут проверяться на корректность заявленной стоимости. Если ее признают заниженной, владельцам авто придется доплатить.

- Ожидается, что цены на новые и подержанные авто в результате этих изменений вырастут минимум на 10-20%, - отметил Виноградов.

По его мнению, для покупателей это будет понятное ценообразование и "доплата за спокойствие": не будет ситуаций, когда владелец приобретает машину в другой стране, а в России ей аннулируют ПТС.

По по серым схемам в РФ ввозилось порядка 15% автомобилей - именно на них и вырастет цена. Подорожание не коснется машин, которые ввезли напрямую, с уплатой всех налоговых платежей.

Автоэксперт Максим Кадаков приводит пример: за первые два месяца в России было продано 8 тысяч Geely Mongaro - больше, чем Niva и Vesta. "Альтернативщики" предлагали китайские авто за 4 миллиона, хотя у официальных дилеров они стоили чуть дешевле 5 миллионов. Кадаков прогнозирует, что после введения новых правил "серые" Geely Mongaro подорожают "тысяч на триста".

Ранее "РГ" писала, что Kia Sonet производства Узбекистана оценили в стоимость Lada Vesta.