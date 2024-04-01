Названы самые дешевые седаны с классическим «автоматом»

В настоящее время популярность автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач, растет, при этом бюджетные модели практически невозможно найти с АКПП.

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Лидером рейтинга дешевых автомобилей, оснащенных «автоматом», стал седан Solaris HS. Производство его налажено на автомобильном заводе под Санкт-Петербургом. Стоимость Solaris HS в комплектации Active Plus, с автоматической коробкой передач, заявлена от 2 170 000 рублей.

Solaris HS комплектуется двумя видами силовых агрегатов, это 1,4-литровый бензиновый мотор, мощностью 100 лошадиных сил, и 1,6-литровый двигатель, мощностью 123 лошадиных силы. В обоих вариантах предлагается автоматическая шестиступенчатая коробка передач, привод только передний. В базовое оснащение седана вошли такие функции как: ESP, ABS, TSC, VSM, EBD, кондиционер, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистема.

Solaris KRS, это еще один бюджетный автомобиль с АКПП, который является перелицованным Kia Rio. Он оснащен 1,6-литровым мотором, мощностью 123 лошадиные силы, 6АКПП, привод передний. В базовой комплектации Solaris KRS комплектуется подушками безопасности, увеличенным дорожным просветом до 160 мм, кузов и днище обработаны «антикором», аккумулятор имеет увеличенную емкость.

Geely Emgrand замыкает тройку лидеров бюджетных автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Geely Emgrand комплектуется 1,5- литровым мотором, мощностью 122 лошадиные силы. В оснащение вошли базовые системы безопасности, в числе которых подушки безопасности. Салон комплектуется современной мультимедийной системой с сенсорным экраном, климат-контролем и рядом иных функций, схожих с Solaris HS.

При выборе автомобиля с автоматической коробкой передач следует помнить о том, что ее работоспособность зависит не только от производителя, но и от условий эксплуатации и своевременного обслуживания.