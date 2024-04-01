Автоэксперт рассказал о способах обмана на шиномонтаже

В шиномонтажных мастерских могут прибегать к разным способам обмана, чтобы увеличить затраты клиентов. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Егор Васильев.

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"К сожалению, процесс замены шин может сопровождаться мошенничеством. Однако, к счастью, вариантов не так много. Например, вам могут указать на критический износ ваших шин и предложить приобрести на шиномонтаже дешевые б/ушки. И здесь необходимо знать, что для летних моделей максимально допустимый износ составляет 1,5 -2 мм. Хотя лучше всего ориентироваться на индикаторы износа, расположенные в протекторе. По ним четко видно каким процентом высоты рабочей поверхности шины вы располагаете. Когда вы соглашаетесь на б/у резину, предлагаемые работниками шиномонтажа обязательно проверьте их износ и состояние. Особенно внимательно осмотрите внутреннюю часть шины на предмет ремонта и, например, отсутствие повреждений нитей корда. Иначе вы рискуете вместо своих изношенных, но еще неплохих шин, стать владельцем старых и плохо отремонтированных б/ушек. Также могут возникать неприятные ситуации с колесными дисками. Например, вам могут сказать, что они кривые - нужны уже дорогостоящие работы по их правке на станке. Иногда недобросовестные шиномонтажники имитируют эту проблему, наклеивая кусочек скотча на привалочную поверхность диска. Впрочем, во время массовой замены шин в весенний период обычно такими вещами никто не занимается, поскольку поток желающих поменять шины приносит хорошую прибыль. А вот те, кто затянет со сменой шин, могут оказаться потенциальными жертвами подобных схем обмана", - отметил специалист.

Напомним, зимнюю резину на летнюю обычно следует менять после того, как среднесуточная температура составит шесть градусов тепла.

Ранее "РГ" сообщала, что премиальная автомобильная резина стала дороже в России почти на треть. Если год назад средняя стоимость такой покрышки составляла 20 200 рублей, то теперь это уже 27 100 рублей.