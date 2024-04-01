Дилеры рассказали о рекордном спросе на автомобили "Москвич"

Существенное снижение цен на автомобили "Москвич" обеспечило рекордные продажи бренда в марте. Таким образом завод "Москвич" вступил в ценовую войну с китайскими автопроизводителями.

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Так, в прошлом месяце дилеры "Москвича" реализовали почти 3 тыс. автомобилей, что стало лучшим результатом, начиная с официального старта продаж. По данным пресс-службы АЗ "Москвич", бестселлером марки остается компактный кроссовер "Москвич 3" с долей свыше 90% в общем объеме реализации. На втором месте по популярности идет лифтбек "Москвич 6", а замыкает тройку лидеров электромобиль "Москвич 3е". Всего с начала 2024 года в России продано более 4,7 тыс. автомобилей "Москвич".

Мартовский рекорд продаж на самом предприятии объясняют, прежде всего, новой политикой ценообразования без дополнительных условий для клиента. Поэтому указанная начальная цена также сохраняется на покупку автомобилей в апреле. Так, стоимость кроссовера "Москвич 3" начинается от 1 млн 590 тыс. рублей. А лифтбек "Москвич 6" можно купить от 2 млн 136 тыс. рублей.

Как рассказал "РГ" заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей, официальные франшизы Ренат Тюктеев, спрос на автомобили "Москвич" многократно вырос за последние 2-3 недели, вопрос лишь в том, как долго производитель будет держать агрессивную цену на текущем уровне.

"Надо отметить, что производитель достаточно гибко работал с дилерской сетью, никакой "затоварки" либо других методов давления на стоки не было. Склады по бренду "Москвич" ощутимо уменьшились, но мы активно работаем с производителем, чтобы в наличии всегда были автомобили. Как говорит сам бренд, это осознанная новая политика ценообразования без дополнительных условий при покупке", - комментирует Ренат Тюктеев.

По его словам, в любом бренде основным драйвером является цена. Изначально прайс-лист на "Москвич" можно было считать выше медианы рынка, что неудивительно, ему противостояла большая масса марок из Китая. Сегодня цена на автомобиль ниже этой медианы сопоставимых моделей. Эксперт уверен, что бренд найдет свою ценовую нишу к лету и далее продажи будут на хорошем уровне.

В свою очередь, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко считает, что несмотря на существенное снижение стоимости моделей "Москвич 3" (на 630 тысяч - 712 тыс. рублей, в зависимости от комплектации) и "Москвич 6" (на 490 тыс. рублей), продажи бренда идут не так хорошо, как планировалось.

Это объясняется ростом ассортимента китайских авто, представленных в тех же сегментах, что и "Москвич". При этом автопроизводители из КНР тоже предлагают хорошие скидки на свои модели, однако благодаря новой ценовой политике "Москвича" динамика его продаж по итогам года в целом может быть положительной.