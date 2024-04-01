За электрокаром Xiaomi выстроилась полугодовая очередь

Китайский производитель смартфонов и «умной» техники в минувший четверг запустил продажи своего первого автомобиля — электроседана SU7. Первенец техногиганта, который оказался более чем вдвое дешевле Tesla Model S, вызвал ажиотаж: за первые четыре минуты поступило 10 тысяч заказов, а за сутки — более 88 тысяч. Желающие заказать электрокар сейчас должны будут ждать примерно полгода, предупреждает Xiaomi.

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В мобильном приложении Xiaomi Car, запущенном в преддверии старта продаж, ориентировочный срок ожидания базового SU7 составляет 18-21 неделю, или 4-5 месяцев. Это заднеприводный вариант с 299-сильным мотором, разгоном до «сотни» за 5,28 секунды и «паспортным» запасом хода 700 километров. Стоимость такого седана — 215 900 юаней (2,8 миллиона рублей).

Для более дорогого SU7 Pro срок ожидания такой же, а топовый SU7 Max c 673-сильной двухмоторной установкой придется ждать уже 27-30 недель (6-7 месяцев). С места до 100 километров в час SU7 Max разгоняется за 2,78 секунды и проезжает до 800 километров на полном заряде батареи емкостью 101 киловатт-час. Цена — 299 900 юаней, или 3,9 миллиона рублей.

Xiaomi выпустила седан в напряженное время: конкуренция на рынке продолжает расти, и компании ведут «ценовые войны», стараясь привлечь клиентов на фоне огромного разнообразия. К прибытию серьезного соперника поддерживаемая Huawei марка Aito ввела большие скидки на внедорожники M7, Xpeng — на флагманский электрокар G9. Новые льготы и субсидии подготовила Chery.

Тем временем Xiaomi распродала пять тысяч SU7 в «приветственной» версии Founder's Edition с бесплатным бонусом в виде различной техники — вплоть до холодильников. Reuters пишет, что компания начала второй раунд продаж, но сколько машин будет выпущено, пока неясно.