Россияне бросились скупать автошины

Россияне активно скупают летние покрышки и выстраиваются в очереди в шиномонтажных мастерских. Эксперты зафиксировали многократный рост продаж автомобильных покрышек, в том числе подержанных. В ряде регионов спрос на шиномонтаж активизировался уже в период с 18 по 24 марта.

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По данным газеты «Коммерсантъ», которая ссылается на сведения аналитиков «Авито», продажи летних шин на платформе в марте увеличились в 5,1 раза относительно февраля, а подержанных шин — в 5,4 раза. Оператор системы маркировки «Честный знак», ЦРПТ, также зафиксировал рост спроса на летние шины ещё в феврале: продажи выросли на 98%. За первые две недели марта в России было продано больше летних шин, чем за весь февраль.

Эксперты отметили, что в большинстве регионов РФ сезон смены зимних шин на летние пока только начинается. Граждане, владеющие несколькими транспортными средствами, постепенно начинают менять шины, чтобы сэкономить время и средства. Максимальной активизации со стороны клиентов профильные специалисты ожидают с начала апреля до середины мая. Цены на услуги шиномонтажа пока остаются относительно стабильными. В 2024 году шиномонтаж повысится в цене примерно на 10−15%.

Ранее, напомним, стало известно, что китайские шины Winrun признали опасными для здоровья. В составе резиновой смеси покрышек эксперты обнаружили повышенное содержание канцерогенов.