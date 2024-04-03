Эксперт заявил об отсутствии дефицита шин в России

На российском рынке на сегодняшний день не наблюдается дефицита летних покрышек в массовом сегменте. Однако, по мнению автоэксперта Петра Баканова, в ближайший месяц на фоне роста спроса цены на сезонные шины могут подорожать.
«В ближайший месяц переобувки цены на летнюю резину вырастут незначительно на фоне повышения спроса. Пока серьезного подорожания летних шин нет. В некоторых случаях даже наблюдается снижение цен, поскольку сейчас водители покупают резину, выпущенную сезоном ранее», — пояснил эксперт.
Одновременно он отметил, что на ценообразование не повлияет даже ужесточение правил ввоза автомобилей по параллельному импорту, которое вступило в силу с 1 апреля 2024 года.
Ранее была названа средняя стоимость «переобувки» автомобиля в Москве. Оказалось, что цены на услуги шиномонтажа остались почти такими же, как весной прошлого года. Прайс зависит в основном от размерности колёс и варьируется в диапазоне от 2 до 5 тыс. рублей.
Помимо этого, автомобилистам объяснили, как поступить со старыми шинами. За неправильную утилизацию можно получить солидный штраф. Просто выбросить изношенные шины в России нельзя, поскольку эти изделия разлагаются на протяжении десятилетий, что пагубным образом сказывается на окружающей среде.