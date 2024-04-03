Эксперт заявил об отсутствии дефицита шин в России

На российском рынке на сегодняшний день не наблюдается дефицита летних покрышек в массовом сегменте. Однако, по мнению автоэксперта Петра Баканова, в ближайший месяц на фоне роста спроса цены на сезонные шины могут подорожать.

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«В ближайший месяц переобувки цены на летнюю резину вырастут незначительно на фоне повышения спроса. Пока серьезного подорожания летних шин нет. В некоторых случаях даже наблюдается снижение цен, поскольку сейчас водители покупают резину, выпущенную сезоном ранее», — пояснил эксперт.

Одновременно он отметил, что на ценообразование не повлияет даже ужесточение правил ввоза автомобилей по параллельному импорту, которое вступило в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее была названа средняя стоимость «переобувки» автомобиля в Москве. Оказалось, что цены на услуги шиномонтажа остались почти такими же, как весной прошлого года. Прайс зависит в основном от размерности колёс и варьируется в диапазоне от 2 до 5 тыс. рублей.

Помимо этого, автомобилистам объяснили, как поступить со старыми шинами. За неправильную утилизацию можно получить солидный штраф. Просто выбросить изношенные шины в России нельзя, поскольку эти изделия разлагаются на протяжении десятилетий, что пагубным образом сказывается на окружающей среде.