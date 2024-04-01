Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке Toyota Venza

Toyota Venza - не очевидный выбор, когда речь заходит о покупке надёжного б/у "японца". Однако у этой модели есть ряд преимуществ, одно из главных - более доступный прайс в силу нераскрученности модели. Как купить Venza и не прогадать, рассказал эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев.

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По его словам, столкнуться с авто со скрученным пробегом меньше, так как Toyota Venza не особо растиражирована. По этой же причине меньше шансов купить экземпляр с криминальной историей.

В продаже чаще встречаются экземпляры с полным приводом, но попадаются и переднеприводные версии. Вне зависимости от этого кроссовер комплектуется знакомым по Lexus RX атмосферным двигателем 1AR-FE 2.7 (185 л.с.), его ресурс доходит до 300 тысяч км. В паре - надёжный автомат U760E.

"Куча электроники, электроприводы всего, панорамный люк - наиболее широко у нас представлена комплектация Prestige. И странно покупать RAV4 с вариатором и пробегом 150-200 тысяч км при том, что на рынке есть "Вензы" с автоматом практически за те же деньги", - резюмировал эксперт.

Ранее "РГ" рассказывала, какие подержанные кроссоверы можно считать лучшим предложением по соотношению цена-качество.