Составлен топ-3 самых популярных моделей Chery в России

Согласно данным «Автостата», за январь-февраль продажи Chery в стране выросли на 51,7 процента, до 8 734 машин. При этом доля марки в общем объеме рынка в начале 2024 года сократились с 12,2 до 10,2 процента. На сегодняшний день у Chery насчитывается 11 моделей в России, среди которых 10 кроссоверов и только один седан. Логично, что кроссоверы пользуются большей популярностью — больше всего россияне любят Tiggo 7 Pro Max.

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За первые два месяца 2024 года Tiggo 7 Pro Max разошелся в количестве 3763 экземпляров, что соответствует росту в 3,9 раза по сравнению с тем же периодом 2023-го. Второе место в рейтинге занимает Tiggo 4 Pro с показателем 2767 штук — рост в 3,3 раза. Ну а замыкает первую тройку полноприводный Tiggo 8 Pro Max, который выбрали 1129 россиян (-1 процент).

Стоит отметить, что компания Chery отказалась от ежемесячной отчетности о продажах автомобилей в России и теперь публикует статистику только раз в квартал. «Автостат» же приводит данные о количестве зарегистрированных машин китайской марки, основываясь на информации АО «Электронный паспорт».

Планы на 2024 год у Chery амбициозные: в марте в продажу в России поступил обновленный Tiggo 4 Pro 18 Years Edition, запуск которого был приурочен к 18-летию присутствия марки на нашем рынке. Позже ожидается появление электрокаров А- и С-классов, а также гибридов Е-, С- и В-классов. В частности, россияне ждут бензиновый и гибридный флагманский кроссовер Chery Tiggo 9, Arrizo 8 с бензоэлектрической установкой и гибридный Tiggo 4 Pro. В А-классе, вероятно, будет представлен сити-кар eQ1.