Названы пять признаков скорого обрыва ремня ГРМ

На большинстве автомобилей обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) влечет за собой серьезные последствия, поэтому необходимо следить за его состоянием. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. На то, что вскоре произойдет обрыв ремня ГРМ, могут указывать некоторые признаки.

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«Одним из признаков проблем с ремнем ГРМ и скорого его обрыва может быть падение мощности. Если автовладелец замечает затрудненный пуск двигателя, вибрации и, в целом, потерю мощности, то, вероятно ремень перескакивает на один или несколько зубцов, и топливная смесь образуется некорректно», — сказал Родионов.

Повышенная дымность автомобиля также возникает из-за неправильного смесеобразования – это еще один признак износа ремня ГРМ.

Автоэксперт отметил, что следует обращать внимание на звуки из моторного отсека. Если неисправность связана с ремнем ГРМ, то звук будет шелестящий, тикающий, шоркающий. Вероятно, ремень расслоился и цепляется за кожухи и прочие узлы. Именно поэтому слышны характерные звуки.

Если из мотора на ремень попало масло, то потребуется срочная замена детали. Такой ремень эксплуатировать нельзя.

Трещины и потертости ремня также могут говорить о скором его обрыве.

Ремень ГРМ служит около пяти лет либо 100 тыс. километров пробега. Но все зависит от конкретной марки и модели авто. В некоторых случая производители рекомендуют менять ремень через 60 тыс. километров, подчеркнул автоэксперт.