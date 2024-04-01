Названы 5 важных изменений для российских автомобилистов, вступивших в силу с 1 апреля

Сегодня 1 апреля, и это не только международный «День смеха», но и новая точка отсчета, с которой начинают действовать очередные важные изменения в российских законах и нормативных актах. Какие из них напрямую касаются водителей или кандидатов в них, выяснили «Автоновости дня».

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Самые масштабные изменения, вступающие в силу с сегодняшнего дня, относятся к экзамену на водительские права и порядку их выдачи.

Так, определен круг лиц, которых запрещено допускать к сдаче экзаменов и (или) выдавать им водительские удостоверения. Это касается лиц:

лишенных водительского удостоверения;

не выполнивших условия возврата водительского удостоверения по истечении срок его лишения;

подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на алкоголь или требования о запрещении употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества в установленных случаях и не имеющих при этом права на управление ТС либо лишенных такого права;

лишенных права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, увеличен срок, по истечении которого кандидаты, не сдавшие теоретический или практический экзамен с третьей и последующих попыток, могут пересдать его. Если по «старым» правилам это можно было сделать не ранее чем через месяц и не позднее чем через три, то сейчас четвертая попытка будет назначаться не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через девять. Таким образом, у экзаменуемых станет больше времени для подготовки, считают в ГИБДД.

Изменились и правила сдачи практического экзамена на водительские права. В частности, снизилось число штрафных баллов за ряд ошибок, которые может «заработать» кандидат в водители во время экзамена. Например, если раньше при начале движения с непристегнутым ремнем безопасности экзамен автоматически считался несданным, теперь за это будет выставляться 4 балла из максимальных 7-ми. То есть, всего кандидат в водители может набирать уже 7 штрафных баллов вместо нынешних 5-ти.

Также увеличилась минимальная ширина места для разворота с пяти до семи метров при выполнении разворота в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом, а в экзаменационном листе отныне будут конкретизироваться ошибки при оценке навыков уверенного пользования органами управления транспортного средства.

Наконец, 1 апреля в России вступают в силу изменения в ст. 25 и 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи с чем некоторым водителям придется поменять водительские права.

Нововведения заключаются в том, что иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признаны в России недействительными по истечении одного года с даты получения либо приобретения лицом, являющимся (являвшимся) иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство либо гражданства РФ, а также по истечении одного года с даты первого после получения иностранного национального водительского удостоверения въезда в Россию их владельца-гражданина РФ.

Исключением являются национальные водительские удостоверения, выданные россиянам в Белоруссии, и гражданам Белорусии, получивших вид на жительство в России. И те, и другие отныне могут получить российские в/у без экзаменов.

Те, кто получил вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля, а также россияне, успевшие до этой даты въехать в страну с иностранными правами, от сдачи экзаменов также освобождаются. Но российские права им получить все равно придется до 1 апреля 2025 года

Как говорят юристы, сложность получения прав зависит от категории транспортного средства. Для некоторых достаточно будет сдать теорию и предоставить медицинское заключение. Другим же придется пройти обучение в автошколе, а затем сдать теоретический и практичный экзамены в ГИБДД.

Если проигнорировать новые правила и не поменять недействительное водительское удостоверение по истечении срока его действие, то вождение автомобиля с ним будет попадать под статью 12.7 КоАП РФ, предусматривающую штраф от 5 до 15 тысяч рублей.