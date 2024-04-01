Найдены самые дешевые «Солярисы» в России

Совсем недавно в России возобновилось производство седанов Hyundai Solaris: из оставшихся на петербургском заводе комплектующих собирают седаны Solaris HS, которые уже продаются и стоят, как правило, дороже двух миллионов рублей. А сколько стоят подержанные «Солярисы», возраст которых не превышает пяти лет, узнали эксперты онлайн-сервиса «Автокод».

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Исследование показало, что сейчас на вторичном рынке продается около тысячи пятилетних «Солярисов». «Живые» экземпляры, по словам экспертов, продаются минимум за 843 тыс. рублей, а на самые дорогие из них цены доходят до 2,1 млн рублей.

Больше всего предложений о продаже подержанных Hyundai Solaris сосредоточено в следующих регионах РФ:

Москва и Подмосковье;

Ставропольский край;

Самарская область;

Республика Башкортостан;

Воронежская область;

Краснодарский край;

Республика Дагестан;

Ростовская область;

Республика Татарстан.

Помимо возраста автомобиля, для сравнения среднерыночной стоимости автомобиля также учитывались:

Количество владельцев – не более одного;

Коробка передач – только механика;

Пробег – не превышает 100 тыс. км.

Таким образом, выяснилось, что дороже всего Hyundai Solaris с пробегом продают в Дагестане — там за них просят в среднем 1,671 млн рублей. На втором месте в этом смысле оказалась Ростовская область, где средний ценник на «Солярис» достигает 1,655 млн рублей. Замкнул «тройку» лидеров Ставропольский край — там такие седаны в возрасте до пяти лет оценивают в среднем в 1,626 млн рублей.

В остальных регионах из приведенного выше перечня подержанные «Солярисы» дешевле. В Краснодарском крае они стоят в среднем 1,617 млн рублей, в Самарской области — 1,589 млн рублей, в Воронежской области — 1,563 млн рублей, в Москве и Подмосковье — 1,543 млн рублей, а в Башкортостане — 1,541 млн рублей.

Лидером среди регионов с самыми низкими ценами на Hyundai Solaris с пробегом стала Республика Татарстан. Там эти машины продают в среднем за 1,540 млн рублей – на 84 тыс. рублей дешевле, чем в среднем по рынку.