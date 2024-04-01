Редкий Honda NSX-R с небольшим пробегом продают почти за полмиллиона долларов

1-2 марта на аукционе RM Sotheby\'s в Майами продавали шикарный и очень редкий Honda NSX-R 1996 года в японской конфигурации с правым расположением рулевого колеса.

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Однако продать его тогда не удалось, поэтому культовый японский суперкар до сих пор можно приобрести по запрашиваемой цене в 450 000 долларов (~41,5 млн рублей).

Это один из всего 483 изготовленных NSX-R первого поколения, что и обуславливает его заоблачную цену. Его кузов окрашен в белый цвет Championship White и имеет ряд модификаций в сравнении с обычным NSX.

NSX-R был самой хардкорной версией среднемоторного суперкара. Инженеры компании убрали шумоизоляцию, аудиосистему, кондиционер, антипробуксовочную систему, запасное колесо, а также установили кованые алюминиевые диски Enkei и специальные гоночные сиденья Recaro.

NSX-R был легче на 120 кг по сравнению со стандартной моделью, использовал усиленное шасси и модифицированную подвеску. Кроме того, 3,2-литровый атмосферный V6 получил получил другой коленчатый вал, а передаточное число главной передачи были изменено.

Редкий вариант продавался исключительно на японском рынке. Выставленный на продажу экземпляр был импортирован в США с пробегом менее 18 500 км. Благодаря небольшому пробегу состояние кузова и салона безупречно.