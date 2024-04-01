Эксперт рассказал, что ждет китайские автобренды при возвращении «европейцев»

Такой точки зрения придерживается исполнительный директор «Аймарс Медиа» Александр Ревский. Своим видением ситуации эксперт поделился с Quto.

© Quto.ru

В эксклюзивном комментарии про продвижение китайских автомобилей на российском рынке исполнительный директор «Аймарс Медиа» Александр Ревский пояснил, что прежде, до 2022 года китайские марки с трудом заходили в РФ из-за высокой конкуренции и малого числа дилерских и сервисных центров. Автомобили были невысокого качества и проигрывали по большинству параметров. Теперь такой колоссальной разницы нет.

Однако, по словам специалиста, ситуация для «китайцев» резко изменится в случае возвращения к нам «европейцев».

«Если это случится в ближайшие год-два, у китайцев могут появиться большие проблемы, поскольку до уровня «love»-марок по аналогии, например, с немецкими концернами им ещё очень далеко. И как только появится возможность за приемлемые деньги без наценок за параллельный ввоз купить себе условного «немца», многие снова сделают именно этот выбор», — конкретизировал Александр Ревский.

При этом он подчеркнул, что и для западных брендов процесс возвращения может оказаться болезненным. Пока китайским маркам следует сосредоточиться на удерживании клиентов, организации очень качественного сервиса и поддержании приемлемых цен.

Ранее, напомним, стало известно, что крупные компании в России начали скупать китайские машины. Корпоративные автопарки переходят на автомобили из Поднебесной.