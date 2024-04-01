Первые подробности о новом кроссовере Cadillac Optiq

Среднеразмерный кроссовер Optiq скоро пополнит линейку электрических моделей Cadillac, его мировая премьера состоится в конце апреля в рамках Пекинского автосалона.

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Cadillac официально анонсировал кроссовер Optiq в ноябре прошлого года, но тогда пресс-служба GM опубликовала всего две фотографии экстерьера. Теперь же благодаря китайскому журнала Autohome мы можем разглядеть Optiq во всех подробностях. Optiq будет глобальной моделью Cadillac, но Китай остаётся главным рынком для американского премиум-бренда, поэтому премьера Optiq пройдёт в Пекине.

В прошлом году продажи Cadillac в Китае составили 183 600 автомобилей, что на 5,4% меньше продаж в 2022 году. В США в 2023 году Cadillac реализовал 147 214 автомобилей (+9,3%). К счастью для GM в первые два месяца 2024 года продажи Cadillac в Китае пошли вверх: продано 21 514 машин (+10,2%), но китайцев пока интересуют в основном традиционные «углеводородные» седаны Cadillac. Относительно доступных электрических моделей у Cadillac пока нет — Optiq в этом смысле станет первым.

С точки зрения хронологии Optiq — четвёртая по счёту модель в семействе электрических Кадиллаков, в котором уже есть большой 5-местный кроссовер Lyriq, роскошный лифтбек Celestiq и флагманский трёхрядный кроссовер Escalade IQ. Все вышеперечисленные модели построены на разных версиях модульной платформы Ultium. Эту же платформу имеют все новейшие «электрички» Buick. Ближайшим аналогом Cadillac Optiq является кроссовер Buick Electra E5, справивший премьеру год назад.

Пресс-служба GM ещё не раскрыла технические характеристики Cadillac Optiq, но некоторые из них всплыли минувшей осенью в электронной базе китайского Минпрома. Габаритная длина Optiq — 4822 мм, ширина — 1912 мм, высота — 1643 мм, колёсная база — 2954 мм. По российским, китайским и европейским меркам кроссовер с такими габаритами вполне можно назвать среднеразмерный, но в США он позиционируется как компактный.

Архитектура пятиместного салона Cadillac Optiq — такая же, как у Buick Electra E5, но с поправкой на более высокий статус марки Cadillac, поэтому здесь больше хрома в отделке и шире панорамное табло, объединяющее приборный и мультимедийный экраны. Подробностей об оснащении пока нет. Объём багажника — около 500 л.

Для китайского Cadillac Optiq на данный момент заявлены две силовые установки, позаимствованные из арсенала Buick Electra E5. Базовый Optiq имеет единственный электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.) на передней оси. У продвинутой двухмоторной полноприводной версии передний электромотор выдаёт 143 кВт (194,5 л.с.), задний — 68 кВт (92,5 л.с.), в сумме выходит 211 кВт (287 л.с.). Ёмкость батареи пока не раскрыта, аналогичные версии Buick Electra E5 оснащены батареей на 79,7 кВт·ч — скорее всего, у Cadillac Optiq будет такая же.

Добавим, что пятой электрической моделью Cadillac станет анонсированный в декабре большой трёхрядный кроссовер Vistiq.