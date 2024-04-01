После массового ухода брендов в России стало больше автодилеров

Маркетинговое агентство НАПИ представило свежий отчет по дилерским и сервисным центрам легковых автомобилей по итогам первого квартала 2024 года. В исследовании говорится, что по сравнению с тем же периодом 2022 года - до массового ухода иностранных брендов из России - количество авторизированных точек продаж выросло на 22 единицы - до 3144.

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Эксперты связывают это с масштабным выходом на авторынок китайских автопроизводителей.

Лидерами по росту количества точек продаж стали Omoda (164 точки продаж), Jaecoo (153 точки), Jetour (150 точек), Kaiyi (106 точек). В первом квартале 2022 года эти бренды вообще не были представлены на российском рынке.

Также за счет "китайцев" на 347 единиц в 1 квартале 2024 года выросло количество авторизированных сервисных центров. Сейчас в России их официально зарегистрировано 3850.

Ранее "РГ" писала, как китайские бренды изменили правила игры на авторынке России.