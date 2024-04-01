Китайские автопроизводители объявили ценовую войну Tesla

Несколько китайских производителей начали ценовую войну: они объявили о снижении цен на автомобили. Как сообщает агентство Bloomberg, это связано с решением компании Tesla повысить цены на электромобиль Model Y, а также выходом на рынок дешевого электрокара Xiaomi SU7 (за сутки их заказали более 88 тысяч).

Шанхайская компания Nio заявила о выделении до 138 миллионов долларов (1 млрд юаней) для того, чтобы простимулировать владельцев автомобилей с бензиновым двигателем, которые решат приобрести электромобиль.

Им предоставят льготы на замену аккумуляторов, дополнительную подписку на систему помощи водителю и даже подарят мобильный телефон Nio.

Xpeng снизила стоимость некоторых своих моделей на 20 тысяч юаней, а Chery пообещала компенсировать налоги покупателям отдельных автомобилей и предложит выгодные условия по программе трейд-ин.

Ранее "РГ" писала, что цена на Xiaomi SU7 оказалась в два раза меньше предполагаемой.