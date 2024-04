Машин несколько, дистрибьютор – один: как продаются автомобили MG в РФ

Кажется, что такого изобилия марок, которое сейчас присутствует на нашем рынке, у нас не было и в лучшие годы. Да, большинство из них – китайские, и их уже несколько десятков, но ведь пока ещё есть и «серый» импорт, в рамках которого можно привезти практически всё, что хочется. Правда, ввезённые частным порядком машины потом ставят своих владельцев в неудобное положение с гарантийным ремонтом и обслуживанием, и, к сожалению, это не всегда немецкие BMW или Mercedes. Иногда возникают сложности и с теми автомобилями, которые, казалось бы, ввезены официально. Ключевые слова тут – «казалось бы».

Две буквы с большой историей

Чтобы понять, как именно автомобили марки MG, до недавнего времени британского производителя, смогли попасть в Россию официальным путём, нужно хотя бы немного вспомнить его историю.

Бренд MG у нас, конечно, известен, но весьма поверхностно. Автомобильный энтузиаст, собрав все существующие на лбу морщины в кучу, скорее всего, сможет вспомнить двухместный родстер MG Midget или даже MG TF. А ведь на самом деле у этой компании славная, хотя местами и непростая история. И началась она с велосипедов.

Был в самом начале прошлого века в Великобритании такой дилерский центр – Morris Cars. И владел им Уильям Моррис, который до того, как стал интересоваться автомобилями, работал веломехаником. Может быть, он так и остался бы рядовым владельцем одного из дилерских центров, если бы в 1921 году он не принял на работу нового менеджера – Сесила Кимбера. Кимбер оказался весьма расторопным джентльменом, и уже в 1922 году он стал генеральным менеджером подразделения Morris Cars под названием Morris Garages, которое под собственным брендом начало выпускать недорогие спортивные автомобили (да-да, тогда ещё можно было выпустить недорогой, но спортивный автомобиль). Первым автомобилем Morris Garages, выпущенным под этим брендом на Альфред-лайн в Оксфорде, стал MG 14/28. И 1 мая 1924 года был зарегистрирован известный ныне восьмиугольный логотип MG – то есть, совсем скоро мы сможем с чистой совестью отметить вековой юбилей этой компании.

В 1927 году появился, пожалуй, самый известный автомобиль MG – Midget. Он стоил всего 175 фунтов, но при этом разгонялся до 80 км/ч. За эти деньги он стал одним из самых быстрых автомобилей Великобритании (были, конечно, и побыстрее, но стоили они значительно дороже), и это помогло Midget добиться в своё время статуса самого популярного автомобиля Туманного Альбиона. Ну а журнал Autocar заявил, что MG Midget открыл эпоху британских спорткаров. Звучит немного напыщенно, как это и любят англичане, но вряд ли в этом журнале могли высказаться проще: даже сами себя они не очень скромно называют старейшим автомобильным изданием мира.

Далее следовал период успеха и крупных побед: в 1935 году автомобиль MG K3 Magnette впервые не дал итальянцам выиграть их гонку Mille Miglia (1000 миль) в Италии. Это первое серьёзное достижение в автоспорте позволило MG стать одним из известных брендов в автоспорте.

После Второй мировой войны MG неожиданно тепло был принят в США. В основном это произошло благодаря автомобилю MG T Type, которые американские военные с удовольствием тащили себе на родину из Европы, где он был популярен. Не слишком сложный технически, но быстрый и доступный MG T Type в небогатые послевоенные годы пришёлся многим по вкусу, но, увы, Великобритания в это время переживала не лучшие времена. MG и их товарищи по несчастью Austin Motor Company были вынуждены войти в состав корпорации British Motor Corporation, и сначала дела шли не очень гладко. Однако в конце концов MG повезло: новый инженер Алек Иссигонис создал Morris Minor, автомобиль, который спас компанию. Minor был именно тем недорогим и простым, но надёжным автомобилем, который в то время и требовался рынку. Это помогло ему стать первым чисто английским автомобилем, перешагнувшим миллионный тираж по продажам. Затем появились не менее успешные родстеры MGA, MGB, MGC и, что вполне ожидаемо, новое поколение Midget. Кстати, Алек Иссигонис в 1967 году стал членом Британского Королевского Общества (оно же – Британская Академия наук), а в 1969 году был посвящён в рыцари. Ну а мы его помним ещё и как создателя первого Mini, дебютировавшего в 1959 году.

В 1968 году в British Motor Corporation помимо MG входили Rover, Jaguar и Triumph. Корпорация была преобразована в British Leyland Corporation, и в её составе MG финансировать прекратили. Затем последовала национализация компании и роспуск завода. Казалось бы – всё, приехали. Но нет – MG снова повезло.

Дело в том, что в начале 1980-х руководство British Leyland вспомнило про бренд MG, под которым решило выпустить малолитражные автомобили Metro, Maestro и Montego. Однако на этом чисто английская история компании всё же завершилась.

В 1994 году компания Rover Group, куда к тому времени входил MG, была куплена BMW. Уже в 2000 году в BMW посчитали, что Rover Group им не очень-то и нужна, и её лучше было бы продать (хотя при этом BMW вывели из её состава Mini и оставили эту компанию себе). Далее следует драматичная история продажи Rover Group китайской компании Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), в которую вмешивался даже премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Подробно на ней останавливаться не будем – это тема для отдельного материала. Важно, что в результате сложных переговоров MG выкупила китайская компания Nanjing Automobile Corporation. С 2007 года Nanjing Automobile Corporation входит в концерн SAIC, однако именно этой компании принадлежат права на международное использование наименование марок MG, Austin и некоторых других брендов.

Вот мы и подобрались к самому интересному: каким образом удалось начать ввозить автомобили MG официально, если корпорация SAIC на наш рынок выходить опасается? Всё просто: нам автомобили продаёт не непосредственно SAIC, а входящая в него компания Nanjing Automobile Corporation, которая имеет на то полное право.

Осталось теперь понять, что это за автомобили и кому в России Nanjing Automobile Corporation их продаёт.

Такая сложная конкуренция

Представьте такую ситуацию: вы купили автомобиль у дилера, который называет себя официальным. И решили пройти очередное ТО у другого дилера, тоже официального. Но там вам в этом отказывают, ссылаясь на то, продавец, оказывается, не является официальным дилером или дистрибьютором марки. Неприятно? Само собой. И очень грустно, что в жизни такое вполне возможно. С этим столкнулись и некоторые покупатели первых MG, ввезёных в Россию.

Разумеется, в SAIC такому положению вещей не обрадовались: они в целом не больно-то желают светиться на нашем рынке, а уж заработать репутацию недобросовестного импортёра им не хочется вовсе. И поэтому SAIC разъяснил ситуацию письмом, в котором сказано:

«Публикуемая и распространяемая информация о российских компаниях ООО "МИР-ДИСТРИБЬЮТОР", ООО "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ" и ООО "АЛТЕРАТИВА ГРУП" как об официальных дилерах марки МG в России является недостоверной…

SAIC Motor Corporation Co., Ltd, так же, как и SAIC Motor International Co., Ltd, не имеет договорных или иных отношений ни с одной из вышеупомянутых российских компаний…

ООО "МИР-ДИСТРИБЬЮТОР", ООО "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ" и ООО "АЛТЕРАТИВА ГРУП" не являются официальными дистрибьюторами, официальными представителями или официальными дилерами SAIC Motor Corporation Co., Ltd, SAIC Motor International Co., Ltd, или бренда МG… Компания SAIC Motor Corporation Co., Ltd, так же, как и SAIC Motor International Co., Ltd, не заключала с данными российскими компаниями прямых контрактов на поставку в Россию автомобилей марки МG, запасных частей и материалов, необходимых для официального сервисного обслуживания автомобилей марки МG, а также контракты на поддержку сервисного обслуживания автомобилей марки МG в России».

Таким образом, жаловаться на то, что автомобили, купленные у этих дистрибьюторов, официально у нас не продаются, а значит, и не имеют ни гарантии, ни сервисной поддержки SAIC, бессмысленно. Хотя, может быть, сам факт продажи этих машин не так уж и плох: конкуренция в этой отрасли всегда очень желательна.

Ну хорошо, а что тогда с официальными поставками? Официально автомобили MG можно купить через дистрибьютора «Эм Джи Мотор Рус», который имеет договор с Nanjing Automobile Corporation. И этого китайские партнёры не отрицают. Более того, представитель по продажам в России компании Nanjing Automobile Corporation заявил: «SAIC Motor, безусловно, видит большие перспективы на российском рынке для такого бренда, как MG, а также потенциал для представления марок Roewe и IM. Мы нашли надёжных партнёров в лице команды «Эм Джи Мотор Рус» и будем развивать бренд MG вместе, обеспечивая бесперебойную поставку автомобилей, запчастей и всех необходимых компонентов».

При этом отметим, что непосредственно SAIC Motor об этом не говорит ничего – не хочет попадать под санкции. Однако устами своей «дочки» в лице Nanjing Automobile Corporation он факт признания «Эм Джи Мотор Рус» в качестве официального дистрибьютора подтверждает безбоязненно и однозначно.

По порядку!

Итак, с дистрибьютором разобрались. Что у нас с моделями?

Официально продажи стартуют с двух автомобилей – MG5 и MG7, и совсем скоро к ним присоединится кроссовер MG One. Слишком подробно их описывать не будем: это будет интереснее сделать в ходе тест-драйвов, которые мы обязательно проведём чуть позже. Так что пока ограничимся общей информацией.

Младший в российской линейке MG5 называют то четырёхдверным купе, то седаном. По размерам (4675 х 1842 х 1473 мм при колёсной базе 2680 мм) он близок к Skoda Rapid, Hyundai Solaris или Volkswagen Polo. Комплектаций у нас будет всего две – Fashion и Deluxe. Выбора моторов и коробок нет. Единственный доступный двигатель – полуторалитровый бензиновый атмосферник мощностью 122 л.с. и с максимальным крутящим моментом 158 Нм. В паре с ним работает вариатор. Привод – передний, передняя подвеска – МакФерсон, задняя – балка.

Несмотря на кажущуюся скромность, даже в простой комплектации Fashion MG5 может похвастаться и датчиком света, и люком с электроприводом, и системой бесключевого доступа, и климат-контролем, и круиз-контролем, и задним парктроником, и двумя подушками безопасности, и светодиодной оптикой. В Deluxe добавятся электропривод и подогрев боковых зеркал, функция их складывания, ещё две подушки безопасности и чуть более богатое цветовое оформление салона.

Кстати, о мультимедийной системе. Все MG, которые будут у нас продаваться официально, в меню имеют английский язык. Хорошо, что не китайский (изначально все наши машины предназначены для китайского рынка), но плохо, что не русский. Но понять этот ход можно: русификация – процесс длительный и дорогой, поэтому нет ничего странного в том, что китайские партнёры с ней не торопятся. К тому же дело осложняется тем, что в MG используется не Android, а операционная система AliOS, а ведь через мультимедийные системы в современной машине не только слушают музыку, но и управляют многими функциями автомобиля. Впрочем, есть надежда, что в будущем появится и русский язык. Для этого требуется нарастить определённый объём продаж, так что будем надеяться, что когда-то мы увидим в MG и русские буквы.

Лифтбек MG7 призван конкурировать с ушедшими от нас Toyota Camry, Mazda 6 или Volkswagen Passat. Он заметно крупнее, чем MG5: 4884 х 1889 х 1447 мм, колёсная база – 2778 мм. Так же, как в случае с MG5, для нашего рынка предусмотрены пока только две комплектации – Elegant и Luxury. В комплектации Elegant под капотом расположился полуторалитровый наддувный двигатель мощностью 180 л.с. (300 Нм), который работает в паре с семиступенчатым роботом. Мотор в Luxury – двухлитровый, тоже турбированный мощностью 250 л.с. (405 Нм). Коробка – классический гидротрансформаторный девятиступенчатый автомат. Привод в обоих случаях передний, подвески – МакФерсон спереди и многорычажка сзади.

Чем MG7 однозначно радует – так это комплектациями. Уже в базе у него есть и панорамная крыша, и кожаный салон, и адаптивный круиз-контроль, и электрорегулировки обоих передних сидений, и двухзонный климат-контроль, и аудиосистема Bose с девятью динамиками, и светодиодная подсветка салона. По большому счёту, бедного MG7 не существует в принципе, и в Luxury, кроме других мотора и коробки, добавятся лишь датчик дождя, электропривод крышки багажника и адаптивный трёхступенчатый задний спойлер с электроприводом.

Кроссовер MG One представлен в комплектациях Startup и Standart. Мотор – один на всех, полуторалитровый мощностью 181 л.с. (285 Нм). Коробка тоже без вариантов – вариатор. Привод – только передний, подвески – передняя МакФерсон и задняя многорычажка. Как ни странно, разница в оснащении в зависимости от комплектации у кроссовера заметнее, чем у MG5 и MG7. В начальной комплектации из существенных опций у кроссовера нет подогрева сидений, датчика дождя, беспроводной зарядки, электрорегулировки водительского сиденья, подлокотника на заднем диване. Кроме того, ему не положены некоторые приятные мелочи вроде светодиодной подсветки салона, металлических педалей и потолка чёрного цвета. Подушек безопасности у него тоже только четыре, а не шесть, как в комплектации Standart. Однако в любом случае в машине будут и климат-контроль, и задний парктроник, и светодиодная оптика, и круиз-контроль, и система панорамного обзора, и панорамная крыша, и многие другие атрибуты успешной жизни. В общем, даже в базовой комплектации обделённым себя в MG One не почувствуешь.

Почём и насколько?

Ну а теперь самое интересное: сколько всё это стоит и сколько служит.

MG5 в комплектации Fashion обойдётся в 2 426 000 рублей, в комплектации Deluxe – в 2 539 000. Лифтбек MG7 стоит 3 971 000 и 4 548 000 за версии Elegant и Luxury соответственно, ну а кроссовер MG One расположился аккурат между ними: он стоит 3 220 000 в комплектации Startup и 3 440 000 рублей – в Standart.

Гарантия им пока положена не выдающаяся – три года или 100 тысяч пробега (что наступит раньше). Но это – пока. В дальнейшем её планируют увеличить. Откуда такой оптимизм? Из опыта эксплуатации этих машин в других странах. MG успешно используют не только в Китае, и, например, в Таиланде это довольно популярные экипажи такси. И служат они там сотни тысяч километров без необходимости серьёзного ремонта. Поэтому и в России видят возможность поднять гарантийный период до 200 тысяч километров. Но не сразу.

Пока можно сказать одно: официально поставляемые автомобили MG можно будет спокойно обслуживать у дилеров – запчасти, расходные материалы, программная поддержка для этого есть. Главное, купить именно официально ввезённый автомобиль и помнить, что купленный в случайном месте тот же MG5 совершенно неожиданно может оказаться не тем MG5, какой продают в России, а, например, Roewe i5, который на некоторых азиатских рынках носит такое же название MG5, или электрический универсал Roewe Ei5, который называется MG5 в Британии. И тогда с обслуживанием и ремонтом проблемы, скорее всего, возникнут.

И ещё мы не забываем, что MG в своё время стали известны в мире благодаря своим «горячим» родстерам. Поэтому очень ждём возрождения спортивных автомобилей MG. Думаете, это невозможно? Очень даже возможно, потому что в будущем нам обещают привезти и MG Cyberster – автомобиль, который должен вернуть MG славу производителя спортивных машин. Сам факт того, что MG на фоне уверенного роста своих позиций на рынках Европы и Азии думает об имидже, не может не радовать. Так что надеемся и верим.