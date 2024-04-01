Hyundai Santa Fe нового поколения добрался до Казахстана

В соседней стране радикально преобразившийся SUV предложат с двумя бензиновыми моторами. Там модель будет представлена исключительно с полным приводом.

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Мировая премьера кроссовера Hyundai Santa Fe нового, пятого по счету поколения состоялась летом 2023-го. В родной Корее продажи стартовали почти сразу после презентации, в США модель стала доступна для заказа в начале этого года, вдобавок сейчас марка постепенно выводит новинку на европейский рынок.

А теперь такой кросс анонсирован и в соседнем с нами Казахстане: там запуск состоится в ближайшее время, при этом местное подразделение Hyundai уже вывесило прайс-лист.

В плане дизайна казахстанский Santa Fe в целом повторяет версии для других стран. Если же сравнивать с моделью предыдущего поколения, то кроссовер кардинально сменил имидж: отныне это брутал с угловатым кузовом.

Впрочем, паспортный дорожный просвет не впечатляет: у версии для Казахстана он равен 177 мм. Внутри – изогнутое табло и сенсорный блок климат-контроля (хотя физические кнопки и шайбы все же оставили), а за управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок. Новый Hyundai Santa Fe бывает с пяти-, шести- или семиместным салоном.

На некоторых рынках кроссовер предложен в виде гибрида, причем таких версий две: с возможностью зарядки от электросети (PHEV) и без нее (HEV). Однако в Казахстане новый Санта представлен только с ДВС. Местная модель оснащается бензиновым атмосферником 2.5 мощностью 194 л.с. (246 Нм) в сочетании с классическим восьмиступенчатым автоматом.

А топовому варианту Calligraphy там положена еще и турбочетверка 2.5, которая выдает 281 л.с. и 422 Нм, этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Казахстанский SUV – исключительно полноприводный, тогда как в других странах у Santa Fe есть переднеприводные версии. Дизель для новинки не предусмотрен в принципе.

Нашим соседям Santa Fe будет доступен в шести комплектациях. В списке оборудования базового SUV значатся: 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, кожаная обивка, подогрев руля и сидений, двухзонный климат-контроль, экран на 4,3 дюйма в приборке, мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В «средних» исполнениях появляются приборный экран диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, системы предотвращения столкновений в слепой зоне и предупреждения столкновений при парковке.

Дорогие версии – это еще 20-дюймовые диски, вентиляция передних сидений (кресла вдобавок имеют выдвижные подставки для ног) и проекционный дисплей.

Ну а топовый Santa Fe Calligraphy имеет 21-дюймовые колеса, обивку из кожи Nappa, две площадки для беспроводной зарядки, систему аутентификации по отпечатку пальца, ультрафиолетовую лампу в бардачке для дезинфекции, два люка в крыше и вдавливаемую рукоятку на С-стойке (для облегчения доступа к крыше – за эту ручку можно держаться).

Согласно прайс-листу, Hyundai Santa Fe нового поколения в Казахстане обойдется в 19 390 000 – 26 990 000 тенге, что эквивалентно примерно 4 млн – 5,6 млн рублей по актуальному курсу.