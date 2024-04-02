Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris
Петербургский "Автомобильный завод АГР" в первом квартале 2024 года выпустил 3 тысячи автомобилей бренда Solaris и в связи с большим спросом на свою продукцию во втором квартале планирует увеличить объем выпуска и отгрузок машин дилерам.
Напомним, модельный ряд бренда Solaris включает в себя седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Очевидно, что это Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X, собранные из оставшихся на предприятии машинокомплектов.
Как рассказал "Российской газете" руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, после прекращения поставок корейских автомобилей дилерам весной 2022 года модели Hyundai и Kia по-прежнему пользовались спросом у россиян, что подтверждают данные о реализации автомобилей с пробегом. Поэтому их появление в продаже под новым брендом Solaris вызвало ажиотажный спрос.
"Основными конкурентами седанов HS и KRS можно назвать BAIC U5 Plus, Geely Emgrand, Kaiyi E5, Livan S6 Pro, Omoda S5, кроссовера Solaris HC - BAIC X35, Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion, Kaiyi X3, Livan X6 Pro, "Москвич 3". Однако стоимость Solaris HC начинается от 2 млн 850 тыс. рублей, тогда как, например, рестайлинговый Haval Jolion 2024 года выпуска в самой топовой комплектации Tech+ 4WD DCT стоит 2 млн 799 тыс. рублей. Однако автомобилистов России ценник не останавливает: сейчас на каждую модель Solaris очередь из 2-3 потенциальных покупателей. Сказывается хорошая репутация многолетней эксплуатации этих моделей", - комментирует Максим Давиденко.
В свою очередь, заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей, официальные франшизы Ренат Тюктеев подтверждает, что покупатели ждут эти машины, понимая, что продукция завода в Санкт-Петербурге - это продолжение традиций сборки востребованных рынком автомобилей с применением всех технологий, обеспечивающих высокое качество.
"Здесь нет смысла выделять из четырех моделей наиболее востребованные, все они будут быстро проданы. За какой период автомобили Solaris будут полностью распроданы, учитывая ограниченное количество машинокомплектов для их производства, сейчас сложно прогнозировать: сколько произведут, столько и быстро продадут. В интервале одного года", - рассуждает Ренат Тюктеев.