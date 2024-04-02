Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris

Петербургский "Автомобильный завод АГР" в первом квартале 2024 года выпустил 3 тысячи автомобилей бренда Solaris и в связи с большим спросом на свою продукцию во втором квартале планирует увеличить объем выпуска и отгрузок машин дилерам.

© Российская Газета

Напомним, модельный ряд бренда Solaris включает в себя седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Очевидно, что это Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X, собранные из оставшихся на предприятии машинокомплектов.

Как рассказал "Российской газете" руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, после прекращения поставок корейских автомобилей дилерам весной 2022 года модели Hyundai и Kia по-прежнему пользовались спросом у россиян, что подтверждают данные о реализации автомобилей с пробегом. Поэтому их появление в продаже под новым брендом Solaris вызвало ажиотажный спрос.

"Основными конкурентами седанов HS и KRS можно назвать BAIC U5 Plus, Geely Emgrand, Kaiyi E5, Livan S6 Pro, Omoda S5, кроссовера Solaris HC - BAIC X35, Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion, Kaiyi X3, Livan X6 Pro, "Москвич 3". Однако стоимость Solaris HC начинается от 2 млн 850 тыс. рублей, тогда как, например, рестайлинговый Haval Jolion 2024 года выпуска в самой топовой комплектации Tech+ 4WD DCT стоит 2 млн 799 тыс. рублей. Однако автомобилистов России ценник не останавливает: сейчас на каждую модель Solaris очередь из 2-3 потенциальных покупателей. Сказывается хорошая репутация многолетней эксплуатации этих моделей", - комментирует Максим Давиденко.

В свою очередь, заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей, официальные франшизы Ренат Тюктеев подтверждает, что покупатели ждут эти машины, понимая, что продукция завода в Санкт-Петербурге - это продолжение традиций сборки востребованных рынком автомобилей с применением всех технологий, обеспечивающих высокое качество.