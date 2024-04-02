Классический Range Rover с электромотором от Tesla разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд

Компания Inverted переоборудовала классический Range Rover 1990 года. Вместо оригинального двигателя тут установлен электромотор и изготовленный по заказу аккумулятор с модулями от Tesla.

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Известно, что силовая установка выдает впечатляющие 450 л.с. и 600 Нм максимального крутящего момента. Электрифицированный Range Rover разгоняется с места до 100 км/ч всего за 5 секунд.

В дополнение к модернизации двигателя, Inverted установил новую коробку и дифференциал ограниченного трения, сохранив систему полного привода.

В Inverted говорят, что Range Rover может проехать около 320 км на одном заряде батареи. Известно также, что модернизированный внедорожник оснащен зарядным портом CCS, поддерживающим скорость зарядки до 75 кВтч.

В машине также значительно обновили интерьер. Внутри мы видим новые кожаные кресла с подогревом, обновленную панель приборов, а ещё добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto через обновленный дисплей информационно развлекательной системы.

Кроме того, электромобиль может похвастаться кондиционером и системой отопления, круиз-контролем и другими современными опциями. Отмечается, что цена модернизированного классического британского авто составляет 312 000 долларов.