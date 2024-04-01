Lego анонсировала выпуск самого большого в истории конструктора

Релиз приурочат к премьере мультфильма «Гадкий я — 4».

Как сообщили в датской компании, новый конструктор —фигура миньона Тима. Модель состоит из 102213 деталей и достигает 2,5 м в высоту.

«Инструкция насчитывает 8947 страниц, и, вероятно, потребуется более года на сборку», — отметили создатели набора. Дата выхода и цена пока неизвестны.

Премьера мультфильма назначена на 3 июля 2024 года.

В список предыдущих рекордов компании Lego входила карта мира из 11695 деталей, модель Эйфелевой башни из 10307 деталей и модель Титаника из 9090 деталей.