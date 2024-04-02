Тест-драйв ВАЗ-2101: как все начиналось?

ВАЗ-2101 «Жигули» – «Единичка», «Копеечка», «Первая». Как ее только не называли. Но одного у первой модели Волжского Завода не отнять: она действительно была первой, причем по очень многим позициям, настоящей вехой в нашей автомобильной истории. В чем же ее уникальность и как легенда воспринимается сегодня?

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Чтобы вспомнить молодость нашего автопрома, а заодно и свое детство, мы разыскали отлично сохранившийся – нереставрированный и некрашеный – ВАЗ-2101 образца 1976 года. Из черно-белых телевизоров рапортовали об успехах программы «Союз-Апполон», по миру гремела квиновская «Богемская Рапсодия», а советские граждане только-только привыкали трескать оливье под свежее кино – «Иронию Судьбы» и «Служебный роман». Добро пожаловать в расцвет брежневской эпохи и триумф развитого социализма!

Открываю дверь и плюхаюсь на мягкое сиденье. Салону скоро стукнет полтинник, но все работает, ничего не гремит и не отваливается, а кресла не потерты и не просажены. За это отдельное спасибо надо сказать набивке, в которой использовали экзотическую для советской промышленности кокосовую стружку. Это она дает тот неповторимый запах, который ни с чем не спутать. И от этого теплого парфюма сразу отправляешься в детство.

В моем была такая же «копейка», только синего колера «Василёк». Отец мечтал о цвете «Охра Золотистая», но и синей «копейке» семья была безмерно рада, хоть и обрекла себя на большие долги. Сам процесс покупки тоже был уникален. Подача заявки, квота от института, где работал отец. Однажды зимой он отправился отмечаться в какой-то очереди, а когда вернулся к вечеру, вся дубленка была мокрой насквозь – народу пришлось стоять под ледяным дождем пять часов.

Свою первую машину я покупал не так драматично – это тоже была «копейка», и тоже бежевая, правда, на момент покупки она разменяла 13 лет. Пятьсот долларов, и мы ударили по рукам с обаятельным торговцем на стихийном рынке у автозавода «Москвич». Я не успел отъехать и пять километров, как у машины провалилась педаль тормоза – вытекла тормозная жидкость. На следующий день сосед сообщил, что под машиной лужа – это прогнил и протек бензобак. Когда полез менять бак выяснилось, что под слоем бежевой краски лежит оригинальный красный лак. Романтика!

И вот я снова в этом салоне, в характерной жигулевской посадке кузнечиком – ноги согнуты, а руль и рычаг коробки все равно далеко. Левая рука на автомате тянется к замку зажигания, а правая – к рычагу коробки. Эргономика еще та, но на фоне исходника FIAT-124 в Жигулях удобнее: ведь у «итальянца» спинка сиденья не регулировалась, а у нас такая функция появилась.

Хотя этот конкретный автомобиль не ездил несколько месяцев с окончания ретро-сезона, двигатель легко пускается вслед за мягким чириканьем стартера. Теперь надо подождать пяток минут и вдвинуть ручку подсоса – все, мотор вышел на уверенные и ровные холостые. Никаких сбоев и троения! К слову, зимний запуск Жигулей полвека назад вызывал зависть у владельцев Волг и Москвичей. Впервые на отечественном автомобиле применили тосол вместо воды, так что адов ритуал пролива системы охлаждения горячей водой и ее слива ушел в прошлое.

Недоумение у автовладельцев поначалу вызывал и тот факт, что «Единичку» не нужно было шприцевать и производить еще кучу дополнительных манипуляций. Все, как сегодня – только плановое техническое обслуживание раз в 10 тысяч километров. Первое время многие крайне недоверчиво относились к тонкому металлу кузова. Разве этот автомобиль может выдержать наши условия? Он же будет постоянно ломаться и ржаветь в первую же зиму! Но вышло все с точностью до наоборот. Несмотря на кое-какие детские болезни, среди всех советских легковых автомобилей не было машины надежнее, чем Жигули 70-х годов.

Когда FIAT-124 превращался в Жигули, инженеры прошлись по всем системам и внесли в конструкцию более 800 изменений. Это сказалось не только на надежности, но и на восприятии машины. Только коробку передач не трогали – она прекрасна с самого начала и даже по сегодняшним меркам легко и безошибочно. С такой четкостью к рычагу можно и потянуться, он того стоит!

А вот как наши папы и дедушки круглый год ездили на родных шинах И-151, у меня в голове не укладывается. Советские «Пирелли» вообще не хотят цепляться за лед, и машина мгновенно встает, буксуя одним из колес. Ход терять нельзя ни в коем случае. У «троечных» ИЯ-170 такой проблемы уже не было. Но уж если набрал скорость – детский восторг возвращается. Несмотря на годы, «Копеечка» понятна и собрана. А какая плавность хода! Ямы и кочки подвеска глотает почти без следа.

Отдельное спасибо за тепло – не душевное, а физическое. Отопитель жарит от души, порой достаточно просто перевести ползунок в «теплое» положение без включения вентилятора. Набегающего воздуха хватает для того, чтобы создать комфортную температуру. Это неудивительно, ведь в техническом задании при создании первой модели было условие: отопитель должен справляться при температурах до -50 градусов.

Первое время я по привычке смотрел на правую дверь, чтобы найти зеркало заднего вида – которого в конструкции нет. Но вскоре вспомнил характерный оборот головы через плечо. И удобно, черт возьми, тем более что с обзорностью полный порядок. Тут Жигули кладут на лопатки многих. Ощущение, что сидишь в аквариуме, и если поднять голову повыше, можно увидеть край крышки багажника. Вскоре поймал себя на мысли, что в принципе и водительское зеркало не нужно – проще вертеть головой… оглядываться в ламповое прошлое.

Обидно, что завод из-за отвратительного качества и устаревший модельной линейки подпортил себе имидж на рубеже 90-х и 2000-х, и у целого поколения Жигули ассоциируются с чем-то ужасным, гниющим и дешевым. Но вот такие сохранившиеся экземпляры дают возможность вспомнить, что так было не всегда. Были времена, когда любой автомобиль Волжского завода слыл символом успеха. Поразительно, но за пару часов за рулем ВАЗ-2101 я тоже испытал эти чувства. Ибо количество взглядов, которые я поймал на себе, дают повод задуматься: а может, и мне подыскать себе ранние Жигули, пока их окончательно не разобрали по гаражам коллекционеры?

Это не «копейка»!

Часто «Единичкой» ошибочно называют и ВАЗ-21011 с 21013. Да, внешне они похожи, но на деле это совершенно разные модели, и легче перечислить, что у них общего.

После выхода первых трех моделей – ВАЗ-2101, 2102 и 2103 – настало время модернизации базовой модели, которой «единичка» и является. Своего отдельного индекса модель не получила, хотя количество изменений вполне это позволяло. В итоге новая модель стала называться ВАЗ-21011. Отсюда и возникло мнение, что это лишь одна из модификаций, а не самостоятельная модель.

По факту 011 получила иную оптику – задние фонари и поворотники. Отличаются фары, в которые переехали габаритные огни: у «единички» они располагаются в подфарниках. У «Одиннадцатой» новый передний фартук с вентиляционными отверстиями, а также своя крыша, в задние стойки врезаны решетки вентиляции. Отличается и панель «задка».

Иным стал салон – руль, дверные обивки и сиденья у 011-й другие. Переднюю панель украсила «деревянная» отделка и самобытная комбинация приборов с черной подложкой (в последние годы ее ставили и на ВАЗ-2101). Еще одна отличительная черта – зеркало прямоугольной формы, которое переехало с крыла на дверь. Это решение с конца 1975 годы появилось и на «единичках» с «двойками».

Но самым главным отличием стал новый двигатель 1300 мощностью 69 л.с., позже он появился в моторной гамме ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. ВАЗ-21011 встал на конвейер ровно 50 лет назад и продержался на нем восемь лет. В 1977 году появилась модификация с «ноль первым» мотором 1200 – ВАЗ-21013. И эта версия стала настоящей долгожительницей: последние экземпляры были собраны в 1988 году. Всего же за 14 лет собрали 2,1 миллиона ВАЗ-21011 и 21013.

Технические характеристики ВАЗ-2101 «Жигули»Длина / ширина / высота / колесная база, мм4043 / 1611 / 1440 / 2424Снаряженная / полная масса, кг955 / 132Объем багажника, л325Максимальная скорость, км/ч140Разгон 0-100 км/ч, с22Двигательбензиновый, P4, 8 клапанов, 1198 см³; 47 кВт/64 л.с. при 5600 об/мин; 89 Н·м при 3400 об/минТопливо / запас, лАИ-92 / 39Трансмиссиязадний привод, М4