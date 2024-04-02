"Авито Авто": Geely Atlas стал самым популярным среди вышедших зимой авто

Эксперты "Авито Авто" проанализировали статистику спроса на новые модели автомобилей, появившиеся на российском рынке зимой 2023−2024 гг. Так, за первый квартал текущего года (с 1 января по 26 марта 2024 года) по спросу среди пользователей платформы лидировал автомобиль Geely Atlas нового поколения.

Всего за указанный период на отечественный рынок вышло 11 моделей от 8 китайских производителей. Среди них уже знакомые нашему потребителю Geely, Haval, Chery, Exeed, Kaiyi, Livan, а также совершенно новые для России бренды: SWM и Oting.

Средняя стоимость более половины вышедших новинок оказалась до 3 млн рублей - это модели марок Haval, Kaiyi, SWM и Livan. Самыми дорогостоящими стали автомобили брендов Exeed (6,7 млн рублей), Chery (4,5 млн рублей) и Oting (4,4 млн рублей). Модели марки Geely стоили около 3,5 млн рублей.

За рассматриваемый период пользователи платформы наиболее активно интересовались новыми моделями тех марок, что были представлены на российском рынке уже более 10 лет: Geely Atlas II (28,7%), Haval Jolion рестайлинг (27,2%) и Chery Tiggo 8 Pro Max рестайлинг (21,6%). А замкнули рейтинг по доле спроса на новые модели рамный внедорожник Oting Paladin (0,9%), среднеразмерный кроссовер SWM G01 (0,9%) и вместительный кроссовер C-класса SWM G05 Pro (0,4%) - марки, которые появились в стране в 2023−2024 гг.

Среди марок с относительно широким модельным рядом в России наибольшую долю в спросе внутри бренда получил Exeed VX рестайлинг с 12,8%. Geely Atlas II оказался на втором месте по показателю - 10,1%. Затем Haval Jolion рестайлинг и 9,1% в доле спроса на свой бренд, Chery Tiggo 8 Pro Max рестайлинг (7,3%) и Geely Okavango рестайлинг (1,4%).

Марка SWM представлена на российском рынке лишь тремя моделями, которые и разделили 100% спроса на бренд между собой: G01F (61,2%), G01 (26,7%) и G05 Pro (12,2%). А модель "Паладин" у марки Oting - это первый автомобиль бренда.