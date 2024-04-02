Эксперт назвал автомобили с "роботом", которые лучше не покупать

Сергей Зиновьев, эксперт журнала "За рулём", рассказал, чем опасна покупка автомобиля с "роботом", и какие модели с этой коробкой наименее удачны.

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Проблемы с "роботом" могут начаться на пробеге до 80 тысяч км: при неправильной эксплуатации, особенно при нагрузке на холодную, появляются толчки, рывки, задержка при переключении. Лечение может быть дорогим - замена узла сцепления. Также "хандрить" может мехатроник, к 150 тысячам может потребоваться замена двухмассового маховика.

"На подходах к 200 тысячам км лучше предпочесть МКП или классический автомат. Если только владелец не докажет, что недавно поменял сцепление и мехатроник - тогда можно подумать", - отмечает эксперт.

Самыми неудачными моделями Зиновьев назвал Volkswagen Tiguan первого поколения, аналогичными агрегатами оснащался Skoda Yeti. Также проблем после покупки может подкинуть Hyundai Tucson третьей генерации, четвёртый Kia Sportage, Ford Kuga второго поколения, первый Mercedes GLA.

"При пробегах от 150 тысяч км кроссовер с роботом - выбор рискованный. Робот прекрасен для первого владельца, приемлем для второго, а всем последующим может истрепать нервы и кошелек", - резюмирует эксперт.

Ранее "РГ" рассказывала, какие модели с классическим "автоматом" также могут стать для нового владельца разорительными.