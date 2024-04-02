Автомеханик рассказал о ценах на шиномонтаж в Москве

Стоимость замены зимних шин на летние в Москве начинается от 2 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мастера-приемщика техцентра «Вешняки Авто» Сергея Шабунина. За год цены на услуги шиномонтажных мастерских практически не изменились.

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По словам автомеханика, снятие и установка четырех колес на автомобиль, демонтаж зимних и монтаж летних шин, а также балансировка для покрышек диаметром 16 дюймов обойдется в 2 тыс. рублей. Цены остались такими же, как и весной прошлого года.

Если на автомобиле установлены 18-дюймовые колеса, шиномонтаж обойдется в 3,6 тыс. рублей. В 5 тыс. рублей обойдутся работы с большими колесами.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что московским автомобилистам следует сменить зимние покрышки на летние. По его словам, это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. В Москве столбик термометра не опускается до нуля даже ночью.

Также руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев заявил, что шины лучше покупать качественные.

По словам эксперта, если бюджет при покупке шин сильно ограничен, можно обратить внимание на китайских производителей. Можно изучить данные о конкретной марке: мнения других автовладельцев, кто уже эксплуатирует эти покрышки, мнения экспертов и результаты тест-драйвов.