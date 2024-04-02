Китайцы раскупают новые Xiaomi SU7 и тут же разбивают их в ДТП

В конце марта компания Xiaomi дала старт продажам электрокара SU7. Спустя сутки было получено 90 тысяч предоплаченных заказов - тираж на 2024 год уже распродан. После запуска в китайских соцсетях начали появляться видео и фото ДТП с участием Xiaomi SU7, предназначенных для тест-драйва или уже переданных для составления впечатлений влиятельным лицам.

На одном из видео водитель голубого SU7 после выезда на дорогу теряет контроль над автомобилем и врезается левой частью в высокий бордюр. Одна из версий - сбой в работе системы контроля тяги, потому что даже начинающий водитель на современном автомобиле справился бы с ситуацией, пишет CarNewsChina.com.

На другом видео фиолетовый Xiaomi SU7, кажется, имеет неисправную пневмоподвеску. Ещё два задокументированных ДТП произошли, судя по характеру повреждений и обстоятельств, по неопытности водителя. Надо отдать должное, что в результате аварии Xiaomi SU7 не рассыпается, как карточный домик, а стойко держит удар.

Главный вопрос: как на все эти видео и фото отреагирует глава Xiaomi Лэй Цзюнь, называвший SU7 лучшим предложением на рынке. Скорее всего, по каждому из случаев будет проведено расследование, и в случае, если автор видео намеренно устроил аварию, чтобы нанести репутационный урон компании, его заставят публично извиняться. Такая практика существует.