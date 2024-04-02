Автоэксперт назвал самые надежные и проблемные модели Mitsubishi

Автомобили Mitsubishi перестали собирать в РФ в 2022 году. Но японские машины до сих пор пользуются популярностью у россиян. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал "Российской газете" о самых надежных и проблемных моделях японской марки.

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"К наиболее надежным автомобилям бренда Mitsubishi можно отнести Pajero, Outlander и ASX. Плавность хода и энергоемкость подвески Mitsubishi Outlander десятилетия обеспечивают высокий спрос данной модели на вторичном рынке, как и хорошая управляемость. Плюсы Pajero - выносливая трансмиссия SuperSelect и не требующие замены даже после 150 000 километров пробега амортизаторы, шаровые опоры, подшипниками и рулевая рейка. После завершения поставок модели в прошлом году у россиян появилась возможность приобретать версию с пробегом из Объединённых Арабских Эмиратов. Внедорожник настолько популярен у россиян, что за него готовы отдать 3 000 000 до 4 000 000 рублей за экземпляры, выпущенные в 2019-2021 годах. Отсутствие сложных или нестандартных технических решений позволяют владельцам Mitsubishi ASX экономить на обслуживании внедорожника с надежной ходовой частью и минимальным расходом топлива - 6,9 литров на 100 км. Самыми затратными в плане ремонта моделями японского бренда можно назвать Mitsubishi Lancer IX поколения с плохой защитой от возникновения коррозии, слабыми дроссельной заслонкой и распределительным валом мотора, а также Mitsubishi L200 с быстро изнашиваемыми тормозными колодками, которые приходится менять через каждые 30 000 - 35 000 километров пробега", - отметил специалист.

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