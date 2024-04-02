В России впервые с осени подорожали пять моделей Changan

Автомобили Changan, которые за счет прямых скидок в марте только дешевели, с 1 апреля подорожали в России на 30-50 тысяч рублей или 0,7-1,%. На этот раз скидки ни при чем — речь идет о прямом повышении цен на пять моделей бренда, чего не случалось аж с осени прошлого года, узнали «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов Changan.

© Changan

На минимальные 30 тысяч рублей с апреля выросли в цене лифтбек Uni-V и кроссовер Uni-T, причем последний в марте получил вдвое большую «дополнительную выгоду», за счет которой тогда подешевел на 50 тысяч рублей. Таким образом, значительная часть того «удешевления» уже нивелирована.

На 30-50 тысяч рублей в зависимости от комплектации подорожал кроссовер Uni-K, а максимальная прибавка досталась кроссоверу CS95 New и пикапу Hunter Plus — их стоимость в каждой из версий выросла на 50 тысяч рублей.

Размер «дополнительной выгоды» (прямой скидки) на все эти модели остался прежним. Для лифтбека Uni-V она составляет 50 тысяч рублей, для кроссоверов Uni-T и CS95New — 100 тысяч рублей, а для кроссовера Uni-K она в любой из комплектаций равна 200 тысячам рублей.

Новые цены на эти модели Changan с учетом выгоды выглядят так:

© автоновости дня

Для Changan Hunter Plus «дополнительная выгода» не предлагается. Цены на него с учетом подорожания варьируются от 3 479 900 до 3 529 900 рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, для возможности получения «дополнительной выгоды» нужно полностью оплатить автомобиль при его покупке. Производитель также отмечает, что она не суммируется с программами субсидированных кредитов Changan-Finance, Fleet-программой и не распространяется на тестовые автомобили, но суммируется со скидкой за Trade-In.