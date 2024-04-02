Эксперт рассказал, какие машины привычных марок можно купить с гарантией

Несмотря на уход из России всех западных автобрендов, россияне все еще могут купить их машины с официальной гарантией. Как это работает, и стоит ли вообще учитывать ее наличие при покупке, рассказал «Прайму» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Так, эксперт пояснил, что некоторые зарубежные автоконцерны официально не покинули российский рынок, а только приостановили прямые поставки в нашу страну. Например, на автомобили Subaru, Honda и Kia, ввезенные в РФ по параллельному импорту, до сих пор можно получить гарантию производителя, отметил он.

«Представительства большинства брендов не прекращали работу в нашей стране. А вот автомобили Nissan, собранные на российском заводе из оставшихся машинокомплектов, уже имеют гарантию местного производителя», — пояснил Евгений Житнухин.

Он также добавил, что иногда дилеры сами предлагают гарантию, стимулируя за счет нее продажи своих машин. Такая гарантия, по его словам, отличается от официальной только тем, что обслуживать и ремонтировать машину придется только в том конкретном автосалоне, где ее купили.

«С гарантией от производителя можно обратиться в сертифицированный центр бренда в любом городе», — отметил Евгений Житнухин.

Резюмируя, эксперт пришел к выводу, что гарантия и сейчас, и прежде точно полезна при покупке любого нового автомобиля. Любой заводской брак или поломку она позволяет устранять не за счет автовладельца, а непосредственно за счет производителя, заключил он.