Владелец автосервисов дал рекомендации по смене масла в коробке передач

Владелец сети автосервисов напомнил автолюбителям, что данная операция действительно необходима. Данная тема давно обросла множеством мифов, к которым стоит относиться скептически.

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В интервью порталу naavtotrasse.ru Алексей Щиголев, владелец сети автосервисов Fit Service в Москве, объяснил, как и когда на самом деле нужно менять масло в коробке передач. Некоторые водители уверены, что трансмиссионная жидкость заливается на весь срок службы транспортного средства, иные считают, что смена масла вредит агрегату, третьи — пытаются излечить все проблемы трансмиссии путём замены масла. Есть множество нюансов.

Алексей Щиголев выразил мнение, что менять трансмиссионную жидкость необходимо: по его словам, верить в то, что масло рассчитано на весь срок службы машины, не стоит — это не более чем маркетинговый ход.

«В среднем автопроизводитель закладывает безопасный срок эксплуатации автомобиля — 5 лет. Значит, примерно на такой срок и хватает исходного масла в КПП», — пояснил специалист. «Если считать, что средний пробег автомобиля сейчас 15−20 тысяч километров в год, то выходит, что за пять лет накатывается 75−100 тысяч километров пробега. Это и есть ресурс масла КПП в новых авто», — конкретизировал Щиголев.

Также специалист порекомендовал внимательно читать инструкцию. В большинстве случаев указывается необходимость замены масла в коробке передач. По регламенту, как правило, интервал замены составляет от 40 до 60 тыс. км либо один раз в три-пять лет. При этом нужно учитывать условия эксплуатации транспортного средства. Специалист порекомендовал в российских условиях сократить интервал замены до 30−40 тыс. км.

Несвоевременная замена масла в трансмиссии приводит к снижению защиты деталей. В коробке передач откладываются продукты износа — металлическая пыль и фрикционные компоненты, что, в свою очередь, приводит к серьёзным поломкам трансмиссии.

Ранее, напомним, стало известно, что в России нашли способ борьбы с поддельными запчастями. Детали предложено начать маркировать.