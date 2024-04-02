Любители быстрой езды пересели на китайские машины

По итогам 1 квартала этого года аварийность на российских автодорогах снизилась на 27% - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Чаще всего виновниками ДТП, традиционно, становились обладатели отечественных автомобилей. При этом активно растет доля дорожных аварий с участием китайских авто.

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В первом квартале наибольшее число ДТП было зафиксировано в столице (15%), Краснодарском крае (5,2%), Башкортостане (2,9%), Татарстане (2,7%), Самарской области (2,5%). Самые дисциплинированные водители проживают в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге (доля ДТП в каждом регионе менее 1,5%).

С начала года также заметно снизилась доля женщин среди виновников ДТП - с 16% в 1 квартале 2023 года до 13% за аналогичный период 2024 года.

Список наиболее аварийных автомобилей по сравнению с прошлым годом не изменился. На первом месте по-прежнему ВАЗ (18%). На втором - Toyota (7,7%). Третья строчка остается за Hyundai (6,7%). Следом идут Kia (6%) и Renault (5%).

При этом наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа ДТП с перечисленными марками - ВАЗ на 37%, Renault и Toyota на 29%, Hyundai на 37%, Kia на 42%. В то же время увеличивается аварийность с участием китайских брендов - Geely на 12%, Chery на 30%, Haval на 44%.

Средний размер выплаты по ОСАГО в 1 квартале составил 72 тысячи рублей. Самые крупные выплаты среди лидеров по аварийности получают владельцы Toyota (почти 83 тысячи рублей в среднем).